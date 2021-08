"Ich freue mich wieder auf die Fans": Dotchev will vor heimischer Kulisse punkten

Nach drei Partien auf fremdem Terrain kehrt der MSV Duisburg am Mittwoch in die Schauinsland-Reisen-Arena zurück. Dabei empfangen die Zebras den derzeit viertplatzierten SV Wehen Wiesbaden.

Kapitän Moritz Stoppelkamp wird am Dienstag einen Belastungstest absolvieren, "um zu sehen wie weit er ist", ließ MSV-Trainer Pavel Dotchev in der Pressekonferenz vor dem Duell gegen Wiesbaden verlauten. Den Offensivspieler plage eine "Reizung am Oberschenkelansatz, bei der der Verein kein Risiko eingehen will. Es ist also nicht nur die Müdigkeit, sondern auch zusätzliche Probleme."

Zu seiner Startelf gewährte der Coach kleine Einblicke und verriet schonmal etwas über mögliche Gründe für Wechsel im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen den FC Magdeburg : "Da werde ich nicht so viel rotieren was Belastung betrifft, denn wir haben einen Tag mehr Regeneration als letzte Woche." Zu Personalwechseln in der Verteidigung habe sich der Coach "Gedanken gemacht, die ich allerdings noch nicht preisgeben möchte." Beim System werde er sich darauf konzentrieren, "die eigenen Stärken durchzusetzen."

Richtungsweisendes Spiel für Duisburg

Der MSV befindet sich nach dem Corona-bedingten Nachholspiel am vergangenen Mittwoch nun in der vorerst letzten englischen Woche und kehrt nach dem Spiel am kommenden Wochenende wieder in den normalen Rhythmus zurück. Nachdem gegen Magdeburg "die Frische fehlte", kündigt der Trainer an, dass "die Frische am Mittwoch besser sein wird."

"Wenn wir am Mittwoch punkten, ist das ein guter Start für uns. Wenn wir nicht punkten, ist das kein guter Start für uns", brachte der Bulgare die Bedeutung des Heimspiels auf den Punkt. Nach drei Auftritten vor gegnerischem Publikum kehrt der MSV wieder in die Schauinsland-Reisen-Arena zurück. "Ich freue mich wieder auf die Fans, sie lassen uns mit positiven Emotionen ins Spiel gehen - und natürlich wollen wir hinterher wieder mit ihnen feiern!"

Anpfiff ist am Mittwoch um 19 Uhr (LIVE! bei kicker), wenn die Zebras vor bis zu 10.000 Zuschauern den SV Wehen Wiesbaden empfangen.