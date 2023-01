"Ich erlebe ihn voller Energie": Rose über Eberl und den fehlenden "Witz" auf der Bank

Am Tag vor dem Kracher gegen den FC Bayern zum Bundesliga-Neustart (Freitag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hat Leipzigs Trainer Marco Rose über die erneute Zusammenarbeit mit Max Eberl gesprochen - und Yann Sommer.

Bereits zu seinen Gladbacher Trainerzeiten zwischen 2019 und 2021 hatte Marco Rose seinen damaligen Vorgesetzten Max Eberl schon hautnah erlebt - und vor allem auch emotional auf der Bank an der Seitenlinie.

Nun treffen sich die Wege der beiden wieder - und zwar in Roses Geburtstadt Leipzig. Denn einerseits war der Coach letztes Jahr als Nachfolger von Domenico Tedesco verpflichtet worden und hatte den Klub etwa zu 13 starken Pflichtspielen bis zur Winterpause geführt (elf Siege, zwei Remis), andererseits hatte sich auch Eberl für ein neues Engagement entschieden - eben bei RBL.

Eberl? Rose wird etwas vermissen

Dementsprechend sehen sich die beiden Protagonisten nun wieder regelmäßig im gemeinsamen Bundesliga-Arbeitsfeld, wenngleich Rose an diesem Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem direkten Hit gegen Bayern München sagte: "Ich erlebe ihn voller Energie, was er auch in jedem Interview so versucht rüberzubringen. Das kann ich auch so bestätigen. Ich sehe ihn im Moment aber auch nicht so häufig, wie ich es gewohnt bin - einfach weil er gerade erst in den Klub eintaucht, neue Leute kennenlernt, sich um viele Dinge kümmert, Dinge zu struktieren und sich ein Bild schafft."

Geklärt ist dafür schon einmal, dass Eberl nicht wie zu seinen Gladbacher Zeiten auf der Bank nahe der Seitenlinie seinen Platz einnehmen wird. Der neue Geschäftsführer Sport wird auf die Tribüne ausweichen.

Roses Einschätzung dazu: "Die Absprache ist jetzt so, dass Max auf die Tribüne geht. Eine Entscheidung, die in erster Linie auch er getroffen hat, ich hätte ihn auch neben oder hinter mir akzeptiert." Der Trainer werde aber etwas vermissen: "Joa, wenn ich so an ein paar Spiele denke, in denen Max so das ein oder andere emotionale Statement gesetzt hat ... dann war das hier und da schon mal witzig, wenn sogar ich mich mal umdrehen muss, um jemanden zu beruhigen und zur Ordnung zu rufen. Das war bei Max hier und da der Fall, aber immer mit einem Schmunzeln. Und verbunden hinterher in der Kabine mit der Ansicht, dass es hier und da auch anders gegangen wäre."

Wer steht im Bayern-Kasten? "Das ist mir am Ende auch egal"

Angesprochen wurde der RB-Coach an diesem Tag natürlich auch auf seinen ehemaligen Keeper Yann Sommer, mit dem er ebenfalls erfolgreich bei der Gladbacher Borussia zusammengearbeitet hatte. Der Schweizer Nationalspieler entschloss sich bekanntlich dazu, seinen auslaufenden Vertrag bei den Fohlen nicht mehr zu erfüllen und stattdessen schon jetzt als Ersatz des verletzten Manuel Neuer zum deutschen Rekordmeister und damit zum nächsten Leipziger Gegner zu wechseln.

Seine Einschätzung: Er könne seinen ehemaligen Schützling verstehen, da er jetzt im Alter von 34 Jahren noch einmal zu einer ganz großen Adresse wechseln und eben um Titel mitspielen könne.

"Das ist grundsätzlich nicht unser Thema", sagte Rose darüber hinaus über den FCB-Deal und ergänzte: "Ich schätze Yann sehr als Mensch und Spieler, er hat eine herausragende Fahrt hinter sich, auch wenn er sich vor der WM erst verletzt und dann beim Turnier erst wieder reingefunden hat. Er ist ein spielstarker Torhüter, der damit zum Spiel der Bayern passt - und er fängt auch Bälle ganz anständig."

Er hat mich angerufen und gesagt: 'Wenn du mich nicht nimmst, geh ich zu den Bayern.' Marco Rose humorvoll über Yann Sommers Wechsel zum Rekordmeister

Mit welchem Torhüter aber rechne der Leipziger Coach nun am Freitagabend? "Sven Ulreich ist sicherlich auch ein hervorragender Torhüter, der sein Zeug gemacht und auch viele internationale Spiele für Bayern gemacht hat. Diese Variante ist auch möglich, es wird auf jeden Fall ein guter Torwart im Tor stehen."

Humor legte Rose dann auch noch an den Tag: "Kontakt haben wir auch noch. Er hat mich angerufen und gesagt: 'Wenn du mich nicht nimmst, geh ich zu den Bayern.' Aber Spaß beiseite: Am Ende wird einer im Tor stehen. Wer? Das ist mir am Ende auch egal, wir versuchen links und rechts vorbeizuschießen."