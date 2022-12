"Ich erlaube den Spielern alles": Arteta und Arsenal gehen den nächsten Schritt

Auch beim 3:1 gegen West Ham nahm Arsenal alle Hürden und zeigte eine derart reife Leistung, dass die 90 Minuten erneut Fragen nach dem Premier-League-Titel zur Folge hatten.

Allzu lange dauerte es nicht, bis ein Reporter auf das große Ganze zu sprechen kam. Gerade hatte Mikel Arteta über die Comeback-Qualitäten seiner Mannschaft, Arsene Wenger und Eddie Nketiah geredet, jetzt - wie hätte es auch anders sein können? - kamen die Fragen nach Platz 1 und dem ersten Premier-League-Titel seit fast zwei Jahrzehnten.

Es sind zwar erst 15 Spiele, die hinter Arsenal liegen - wer aber schon deren 13 gewonnen und nur eine einzige Partie verloren hat, der sollte sich nicht wundern, wenn er mit dem Thema Meisterschaft konfrontiert wird.

Arsenals Selbstverständlichkeit ist beeindruckend

So war es also auch am Montagabend nach dem 3:1 gegen West Ham, bei dem die Gunners nicht nur so manchen verletzungsbedingten Ausfall verkraften, sondern auch eine Antwort auf einen Halbzeitrückstand finden mussten. Als Arteta später gefragt wurde, ob er seinen Spielern zugestehe, vom Titel zu träumen, da sagte er: "Ich erlaube den Spielern alles, was sie wollen. Was ich ihnen aber sage, ist, dass wir uns auf uns konzentrieren müssen. Wir können ja nicht kontrollieren, was die anderen machen."

Das kann Arsenal aber ohnehin egal sein, solange die Mannschaft Sieg an Sieg reiht. Das 3:1 am Boxing Day war bereits der vierte in Folge, nun sind es nicht weniger als acht Punkte, die die Gunners von Manchester City trennen. Die Skyblues spielen zwar an diesem Dienstagabend noch gegen Leeds United - doch die Selbstverständlichkeit, mit der Arsenal voranmarschiert, die Unnachgiebigkeit, die Ruhe und Klarheit, all das macht Eindruck.

Jeder will beweisen, dass wir gut genug sind, um dort zu sein, wo wir jetzt sind. Martin Ödegaard

"Jeder will beweisen, dass wir gut genug sind, um dort zu sein, wo wir jetzt sind", sagte Kapitän Martin Ödegaard am Montagabend. Und die Gunners sind Erster, dort also, wo sie nach 38 Spieltagen letztmals 2004 standen. Seinerzeit auf der Trainerbank: Arsene Wenger, der nun gegen West Ham als Zuschauer auf der Tribüne saß.

"Die Spieler wussten das nicht, weil wir Arsene den Raum geben wollten", sagte Arteta später und sprach von einem "besonderen Tag". Das hatte mit Wengers Besuch zu tun - aber auch damit, dass Arsenal den nächsten Schritt gegangen war. Den nächsten Schritt auf einem Weg, der am Ende möglicherweise zu etwas Großem führt.