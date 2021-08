"Ich denke, ich bin hier richtig": Messi will sich seinen Traum erfüllen

Paris Saint-Germain hat Lionel Messi offiziell vorgestellt. Auf seiner Antritts-PK gab sich der sechsmalige Weltfußballer gut gelaunt und ambitioniert.

Ein Anblick, an den man sich erst noch gewöhnen muss: Lionel Messi bei Paris Saint-Germain. AFP via Getty Images

Die Tränen sind getrocknet. An einem "historischen Tag für die Fußballwelt", wie PSG-Präsident Al-Khelaifi einleitend floskelte, musste Lionel Messi stattdessen immer wieder grinsen, wofür am Dienstag noch der "verrückte Empfang" der Fans gesorgt hatte.

"Niemand ist bereit, so etwas so plötzlich zu erleben", sagte Messi, der sich beim Klub bedankte, "dass alles so schnell ging": "Viele Gefühle sind in Rekordzeit durch meinen Körper gegangen". Nun sei der 34-Jährige allerdings glücklich, "auch wenn der Abschied aus Barcelona sehr hart war".

Das konnte man dem Argentinier am Mittwochvormittag auch durchaus abnehmen, Messi gab sich ambitioniert: "Ich habe noch immer den gleichen Enthusiasmus, den ich als Kind hatte"; "Ich möchte so schnell wie möglich mit dem Training beginnen"; "Ich möchte weiter gewinnen - dafür komme ich zu diesem Klub".

Messi vor "individueller Vorbereitung"

Noch muss sich der sechsmalige Weltfußballer aber gedulden, für das Heimspiel am Samstagabend gegen Straßburg wird es wohl noch nicht reichen. "Ich habe mit dem Trainerstab gesprochen und werde sicher eine individuelle Vorbereitung machen müssen", erklärte Messi, der noch kein exaktes Datum nennen konnte, wann er einsatzbereit zur Mannschaft stößt.

Es ist eine außergewöhnliche Mannschaft, aber auch eine, in der Messi laut eigener Aussage "viele Bekannte und Freunde" hat. Die Mannschaft, darum wird sich für den Ausnahmespieler und die anderen Ausnahmespieler vieles drehen. "Um die Champions League zu gewinnen braucht man eine starke, geschlossene Mannschaft", betonte Messi schon bei seiner Antritts-PK, auf der auch Al-Khelaifi keinen Hehl daraus machte, was seine Weltauswahl im Sinn hat: "Jetzt beginnt die harte Arbeit, wir haben noch nichts gewonnen."

Auch die anderen Teams sind besser geworden. Lionel Messi über die Ligue 1

Der Auftrag lautet Champions League, auch wenn die Ligue 1 ja ganz nett ist. "PSG hat sehr dabei geholfen, indem es großartige Spieler in die Liga gebracht, was auch die anderen Teams verbessert hat", findet Messi. Deshalb ist er aber nicht nach Paris gekommen. "Ich habe immer gesagt, dass es mein Traum ist, die CL noch einmal zu gewinnen", formulierte die neue Nummer 30 fast schon ein wenig drohend. "Ich denke, ich bin hier richtig."