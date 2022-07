"Ich brenne für die TSG": Manager Alexander Rosen verlängert bis 2025

Alexander Rosen wird weiterhin die sportliche Abteilung der TSG Hoffenheim leiten. Die Kraichgauer verlängerten den Vertrag mit dem Manager bis 2025.

Der 43-jährige Rosen ist seit 2013 schon in dieser Funktion tätig und hat damit wesentlichen Anteil an der Etablierung des Vereins in der Bundesliga und phasenweise im Europapokal.

Ab 2023 steht die zweite Amtsdekade an

"Dass der Klub diese beeindruckende Entwicklung genommen hat, ist eng mit seinem Namen verbunden", lobt Geschäftsführer Frank Briel die Arbeit Rosens in einer Mitteilung des Klubs.

Der gebürtige Augsburger ist derzeit in seinem zehnten Jahr bei der TSG in leitender Funktion und wird mit dem neuen Arbeitspapier in seine zweite Amtsdekade gehen. "Alleine diese Zeitspanne zeigt, wie erfolgreich Alex arbeitet und wie sein Wirken im Klub wertgeschätzt wird", sagt Briel, der als Geschäftsführer schon die gesamte Karriere von Rosen bei der TSG begleitet.

"Die Vertragsverlängerung ist nicht nur ein großer Vertrauensbeweis, sondern vor allem auch Ausweis dafür, dass ich meinem Job hier nach wie vor mit großer Freude, Leidenschaft und Identifikation nachgehe. Ich brenne für die TSG und sehe es als Privileg an, die Zukunft des Klubs weiter mitgestalten zu dürfen“, sagt Rosen.

Drama zum Einstieg, Höhenflüge unter Nagelsmann

Rosen hatte schon ab 2010 das Hoffenheimer Nachwuchsleistungszentrum geführt, ab 2. April 2013 wurde er offiziell zum "Leiter Profifußball" befördert. Zu Beginn von Rosens Amtszeit rettete sich der Klub mit einem dramatischen 2:1-Sieg in Dortmund am letzten Spieltag in die Relegation, in der sich die Hoffenheimer dann gegen den 1. FC Kaiserslautern mit zwei Siegen durchsetzen (3:1, 2:1).

In den beiden bislang erfolgreichsten Spielzeiten landete die 2008 mit Coach Ralf Rangnick aufgestiegene TSG unter ihrem damaligen Trainer Julian Nagelsmann auf Rang vier (2016/17) und drei (2017/18).