"Ich bitte euch": Was Leitl in Hannover missfällt

Hannover 96 ist wieder in der Spur. Nach nur einem Sieg aus den ersten elf Spielen in diesem Jahr haben die Niedersachsen drei der jüngsten vier Partien gewonnen. Für Trainer Stefan Leitl ist das allerdings noch lange kein Grund, plötzlich in Euphorie zu verfallen.

Kann der Schnelllebigkeit im Fußball nichts abgewinnen: 96-Coach Stefan Leitl. IMAGO/localpic