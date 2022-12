"Ich bin zerstört": Neymar zeigt sich nach Brasiliens WM-Aus weiter emotional

Neymar ist auch am Tag nach dem überraschenden WM-Aus im Viertelfinale gegen Kroatien emotional aufgelöst. Das machte der im Elfmeterschießen nicht mehr angetretene Anführer der Seleçao via Social Media klar.

Neymar brach nach dem WM-Aus in Tränen aus - und wurde etwa von Dani Alves getröstet. AFP via Getty Images

"Ich bin psychisch zerstört", schrieb Neymar am Samstag und damit am Tag nach dem WM-Aus (2:4 i.E. gegen Kroatien) auf Instagram. "Das war mit Sicherheit die Niederlage, die mir am meisten wehtut. Das wird leider für sehr lange Zeit wehtun."

Dabei hatte Neymar die Brasilianer selbst mit einem starken Treffer tief in der Verlängerung mit 1:0 in Führung geschossen. Den Kroaten war jedoch noch das 1:1 gelungen - und im Elfmeterschießen der Sieg. Dabei hatte sich der für sichere Elfmeter bekannte Neymar erst als fünfter Schütze aufstellen lassen, durfte aufgrund zweier Fehlschüsse seiner Kollegen aber nicht mehr antreten. Dazu hatte etwa der britische "Daily Mirror" geschrieben: "Lektion: Lasst niemals den besten Elfmeterschützen bis zum letzten Schuss warten, er könnte nicht so weit kommen." Doch genau so war es am Ende für Neymar gekommen.

In der Folge war der Profi von Paris Saint-Germain zusammengesackt, in Tränen ausgebrochen und minutenlang von Mitspielern - unter anderem von Routinier Dani Alves (39) - getröstet worden.

Der emotionale Tiefschlag für den 30-Jährigen, der mit der Seleçao den WM-Pokal gewinnen wollte, hallte aber nach. Und führte auch dazu, dass Neymar noch am Freitag seine Zukunft in der Nationalmannschaft offen ließ.

"Brasilien hätte es verdient gehabt"

Darauf ging Neymar in seinem Instagram-Post aber nicht ein, er ergänzte lediglich: "Wir haben bis zum Ende gekämpft - und ich kann sagen, dass ich stolz bin auf meine Teamkollegen. Es hat weder an Einsatz noch an Hingabe gefehlt. Diese Gruppe hätte es verdient gehabt, wir hätten es verdient gehabt, Brasilien hätte es verdient gehabt ... aber das war nicht der Wille Gottes!"