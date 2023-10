"Ich bin wirklich gespannt": Sechs Punkte sprachen für Thorup als Augsburg-Trainer

Jess Thorup (53) ist am Montag als neuer Augsburg-Trainer vorgestellt worden. Der Däne überraschte gleich mit seinen ersten Worten.

Zweimal drehte sich Jess Thorup zur linken und rechten Seite um, nachdem er am Montag auf dem Podium im Presseraum der Augsburger WWK-Arena Platz genommen hatte und meinte, sich bei seinem Einstieg als neuer FCA-Trainer vorsichtshalber entschuldigen zu müssen. Nicht für die Wahl seines Arbeitgebers, sondern für die Wahl der Sprache. Der 53-jährige Däne, als Spieler anderthalb Jahre für Uerdingen aktiv, probierte es auf Deutsch - und hätte auf eine Entschuldigung verzichten können.

Höchst souverän und selbstbewusst präsentierte Thorup sich zu Beginn seiner ersten Bundesliga-Station, streute hier und da mal Witze ein und gewährte Einblicke in seine Ideen und Vorstellungen. Nach 13 Monaten ohne Trainerjob ist der ehemalige Stürmer nun bereit, den ersten Bundesliga-Abstieg des FC Augsburg zu verhindern.

Drei bis vier Kandidaten hatten die Augsburger nach der Entlassung von Enrico Maaßen auf dem Schirm. Dass die Wahl letztlich auf den hierzulande noch recht unbekannten Thorup fiel, lag nach Aussage von Sportdirektor Marinko Jurendic an sechs "Key Points": "Einerseits bringt Jess Erfahrung als Cheftrainer auf höchstem Niveau mit", zählte Jurendic auf. "Jess hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er Teams entwickeln kann; dass er Teams auf höchstem Niveau auch zu Erfolgen führen kann." Und, die Punkte vier, fünf und sechs: "Er hat erfolgreiche Arbeit nachgewiesen mit jungen Spielern", er hat "uns überzeugt mit einem großen taktischen Verständnis" und "wir haben festgestellt, dass Jess nach dem Jahr Auszeit extrem brennt für die Aufgabe hier in Augsburg."

Öffentliche Trainingseinheit am Dienstag

Am Mittwoch hatte der FCA erstmals Kontakt zu Thorup aufgenommen, am Wochenende erfolgte die Einigung. "Und jetzt sitze ich hier", sagte der großgewachsene Trainer grinsend. "Ich bin wirklich gespannt, und ich freue mich auf morgen." In einer öffentlichen Trainingseinheit wird Thorup die Mannschaft am Dienstagvormittag erstmals aufs Feld führen. Mit dabei werden dann unter anderem auch der bisherige Co-Trainer Jonas Scheuermann sowie Torwarttrainer Marco Kostmann sein. Was sich am Staff noch ändert, will Thorum in den kommenden Tagen entscheiden. "Ich muss erstmal anfangen und mir alles angucken", erklärt er.

"Offensives Mindset"

Beim FCA bekommt es der Däne mit einer Mannschaft zu tun, die in dieser Saison nur eines von sieben Spielen gewonnen hat und auswärts inzwischen seit über einem Jahr auf einen Sieg wartet. "Es fehlt ein bisschen das Selbstvertrauen", weiß Thorup. "Es geht ums Gewinnen, das weiß ich. Aber ich bin auch ein Trainer, der weiß, dass es sehr wichtig ist, den einzelnen Spieler zu entwickeln. Den Spieler kennenzulernen, den Verein zu entwickeln, zusammen mit den Fans." Auf ein System ist er dabei angeblich nicht fixiert, es soll nach Möglichkeit aber schon ein "offensives Mindset" zu sehen sein.

Niklas Dorsch kennt er bereits aus den gemeinsamen Tagen in Belgien bei Gent. Der Mittelfeldstratege, bei Maaßen nicht mehr gesetzt, könnte profitieren vom Trainertausch. "Ich habe eine gute Idee, wo ich mehr aus einem Spieler herausholen kann", glaubt Thorup. "Aber ich würde jetzt nicht einen oder zwei Namen sagen. Wenn du erstmal mit dem Menschen hinter dem Spieler sprichst, kannst du mehr aus dem Spieler herausholen. Ich glaube daran, dass ich das Beste aus jedem Spieler herausholen kann." Damit sollte er auch möglichst schnell anfangen.