"Ich bin wieder ich selbst": Pogacar schlägt Vingegaard im Sprint

Die Tour de France hat Tadej Pogacar gegen Jonas Vingegaard zwar deutlich verloren, aber auf der schweren 20. Etappe durch die Vogesen rehabilitierte er sich zumindest ein wenig und holte sich den Tageserfolg. Der Däne wurde hinter Felix Gall Dritter und wird am Sonntag das Gelbe Trikot nach Paris tragen.

Jonas Vingegaard hat die letzte große Hürde auf dem Weg zu seinem zweiten Sieg bei der Tour de France erfolgreich gemeistert, auch wenn der große Rivale Tadej Pogacar die vorletzte Etappe gewann. Umgeben von jubelnden Fans rollte der Däne nach der deftigen Gebirgsetappe am Samstag in den Vogesen als Dritter genüsslich über die Ziellinie. Bei der finalen Tour d'Honneur am Sonntag auf den Pariser Champs Élysées wird der Träger des Gelben Trikots traditionell nicht mehr angegriffen. Der 26 Jahre alte Titelverteidiger Vingegaard liegt nach 20 Etappen 7:29 Minuten vor Rivale Pogacar.

Versöhnlicher Abschluss für Pogacar

Auf den 133,5 Kilometern zwischen Belfort und Le Markstein nahe der französisch-deutschen Grenze holte der Slowene Pogacar im Sprint einer fünfköpfigen Spitzengruppe den Tagessieg. Auf dem anspruchsvollen Teilstück setzte sich der 24-Jährige vor dem Österreicher Felix Gall und Vingegaard durch. "Ich bin wieder ich selbst. Es war richtig cool, das so zu beenden", sagte Pogacar, der in den Alpen einen heftigen Einbruch erlitten hatte. Für den Superstar war es der zweite Tagessieg bei der Tour 2023. Der Italiener Giulio Ciccone sicherte sich am Samstag das Bergtrikot.

Trotz des klaren Vorsprungs kam es erneut zu einem Duell zwischen Vingegaard und Pogacar. Der Slowene attackierte 13 Kilometer vor dem Ziel, der Däne kam aber mühelos mit und setzte sich vor den großen Widersacher. Gemeinsam mit Gall und den Brüdern Adam und Simon Yates bildeten sie die Spitzengruppe, aus der heraus sich Pogacar schließlich durchsetzte.

Vingegaard streift sich schon seit der sechsten Etappe das Gelbe Trikot über. Nachdem der Vorsprung auf den Slowenen Pogacar zwischenzeitlich auf acht Sekunden zusammengeschrumpft war, distanzierte der Titelverteidiger schließlich seinen Kontrahenten in den Alpen deutlich. Durch das Zeitfahren am Dienstag und der Königsetappe nach Courchevel einen Tag später baute er den Abstand auf mehr als sieben Minuten aus und sorgte für die Vorentscheidung.

Sechs schwere Berge und mehr als 3500 Höhenmeter warteten auf die Fahrer am Samstag. Die letzte Gebirgsetappe passte zu den generell harten Teilstücken bei der diesjährigen Tour. John Degenkolb war dementsprechend angeschlagen am vorletzten Tag. "Ich gehe ziemlich auf dem Zahnfleisch, ich bin wirklich kaputt", sagte der 34-Jährige der ARD. Georg Zimmermann war dagegen immer noch gut drauf. "Jeder haut noch mal alles raus, was er im Tank hat. Und da werde ich mich anschließen", sagte der Augsburger vor der Etappe.

Stürze bei Rodriguez und Kuss

Der bisherige Gesamtvierte Carlos Rodriguez stürzte 89 Kilometer vor dem Ziel. Der im Gesicht blutende Spanier musste kurz behandelt werden, konnte das Rennen jedoch fortsetzen. Auch Sepp Kuss war involviert und verlor am Ende viel Zeit. Unterdessen setzte sich der Franzose Thibaut Pinot, der seine letzte Frankreich-Rundfahrt bestreitet, knapp 30 Kilometer vor dem Schluss von einer Spitzengruppe ab. Von den Fan-Massen wurde der 33-Jährige am Straßenrand kräftig gefeiert. Der erfahrene Radprofi, der in den Vogesen beheimatet ist, wurde allerdings eingeholt und seine Hoffnung auf einen vierten Tour-Etappensieg durchkreuzt.

Am Sonntagnachmittag starten die Fahrer zur Schlussetappe in Paris am Vélodrome National in Saint-Quentin-en-Yvelines. Dort werden 2024 die olympischen Bahnwettbewerbe ausgetragen. Im Anschluss geht es durch das Département Yvelines, wo die Straßenrennen bei den Sommerspielen ausgetragen werden. In Paris angekommen, werden die klassischen Runden auf den Champs Élysées gedreht. Mit der neunten Zieldurchfahrt endet die Tour.

20. Etappe Belfort/Frankreich - Le Markstein/Frankreich (133,50 km)

1. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 3:27:18 Std.; 2. Felix Gall (Österreich) - AG2R Citroën Team + 0 Sek.; 3. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma; 4. Simon Yates (Großbritannien) - Team Jayco AlUla; 5. Adam Yates (Großbritannien) - UAE Team Emirates + 7; 6. Warren Barguil (Frankreich) - Team Arkea-Samsic + 33; 7. Thibaut Pinot (Frankreich) - Groupama-FDJ; 8. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious; 9. Tobias Halland Johannessen (Norwegen) - Uno-X Pro Cycling Team + 50; 10. Rafal Majka (Polen) - UAE Team Emirates

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 20. Etappe:

1. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma 79:16:38 Std.; 2. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates + 7:29 Min.; 3. Adam Yates (Großbritannien) - UAE Team Emirates + 10:56; 4. Simon Yates (Großbritannien) - Team Jayco AlUla + 12:23; 5. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers + 12:57; 6. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 13:27; 7. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 14:44; 8. Felix Gall (Österreich) - AG2R Citroën Team + 16:09; 9. David Gaudu (Frankreich) - Groupama-FDJ + 23:08; 10. Guillaume Martin (Frankreich) - Cofidis + 26:30