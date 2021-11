"Ich bin wieder da": Weghorst macht Jagd auf Dzeko

Mit seinem vierten Saisontreffer hat sich Wout Weghorst beim VfL Wolfsburg zurückgemeldet. Der Niederländer hat ein großes Ziel vor Augen.

Lange Zeit hatte er nicht mehr geredet. "Ich habe einige Zeit nicht getroffen. Das war für mich persönlich nicht immer einfach", blickt Wout Weghorst auf die vergangenen Wochen zurück. Unter Ex-Trainer Mark van Bommel lief es nicht wirklich rund für den 29-Jährigen, der dann mit einer COVID-19-Infektion („Ich bin drei, vier Tage lang krank gewesen, habe im Bett gelegen“) ausfiel und anschließend auch unter Neu-Coach Florian Kohfeldt nicht so richtig in Schwung kam. Nun sein Treffer in Bielefeld (2:2), eine Erlösung für den Angreifer. "Es fühlt sich gut an, das habe ich gebraucht", sagt Weghorst, der sich viel vorgenommen hat. Er will Top-Torjäger des VfL werden.

In der ewigen Bundesliga-Torschützenliste der Niedersachsen thront noch immer Edin Dzeko ganz oben. Der Meisterstürmer von 2009 erzielte insgesamt 66 Ligatore für die Grün-Weißen, auf den Plätzen folgen sein damaliger Sturmpartner Grafite (59) und Diego Klimowicz (57). Mit dem Argentinier ist Weghorst nun gleichgezogen. Er will mehr: "Ich habe ein ganz großes Ziel dieses Jahr", betont er, "ich will Top-Scorer des VfL Wolfsburg werden." Noch neun Tore bis Dzeko.

"Ich glaube, van Bommel und Wolfsburg hat einfach nicht zusammengepasst"

Parallel dazu will Weghorst den VfL wieder ins internationale Geschäft schießen. Da sieht er seinen Klub auf einem guten Weg - seit dem Trainerwechsel. "Ich glaube, van Bommel und Wolfsburg hat einfach nicht zusammengepasst", sagt Weghorst ehrlich. "Der neue Trainer geht es einfach auf eine andere Art und Weise an. Das passt bis jetzt gut zusammen, so müssen wir weitermachen."

Dann dürfte auch Weghorst endgültig wieder zu alter Form finden. Vier Tore hat er nun in der Liga erzielt, so wenige waren es zu diesem Zeitpunkt der Saison als VfL-Stürmer noch nie. Verrückt macht er sich deswegen aber nicht. "Trust the process", unterstreicht er, "vertraue dem Prozess." Seine Ansage klingt für Gegner wie eine Drohung: "Ich bin wieder da."