"Ich bin traurig": Olympia-Held Ehrhoff beendet Karriere endgültig

Das deutsche Eishockey verliert einen der Größten der jüngeren Vergangenheit: Am Freitagabend hat Christian Ehrhoff seinen endgültigen Rücktritt öffentlich gemacht. Das Eis verlässt der Olympia-Held von 2018 auch mit einem weinenden Auge.

Ehrhoff, Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen im Jahr 2018, erklärte im Rahmen der Saisonabschlussfeier der Krefeld Pinguine seinen endgültigen Rücktritt vom aktiven Eishockey.

"Ich fühle große Dankbarkeit", begann Ehrhoff: "Nach den Höhepunkten bei den Heimspielen zu Weihnachten und vor vollem Haus in den Playoffs bin ich traurig, dass es nun vorbei ist. Ich werde die Erlebnisse in meinem Herzen tragen. Nun werde ich mich vorerst wieder meiner Familie widmen und freue mich auf die gemeinsame Zeit mit meiner Frau und unseren Kindern."

Es ist nicht das erste Mal, dass Ehrhoff die Eishockey-Stiefel an den Nagel hängt: Der Verteidiger war nach mehr als 800 NHL-Einsätzen sowie mehr als 300 DEL-Spielen im Jahr 2018 zurückgetreten, um diese Entscheidung zu Saisonbeginn noch einmal zu revidieren. Ehrhoff entschied sich für ein Comeback bei den Krefeld Pinguinen in der zweithöchsten deutschen Spielklasse, für die Krefelder hatte der 41-Jährige bereits bis 2003 gespielt, ehe es ihn in die NHL zog.

Es war für mich unglaublich zu sehen, wie sich ein Spieler nach fünf Jahren Abstinenz mit diesem hervorragenden Fitnesszustand zurückmeldet. Peter Draisaitl

Dort lief der gebürtige Moerser in insgesamt zwölf Saisons für die San Jose Sharks, Vancouver Canucks, Buffalo Sabres, Pittsburgh Penguins, Los Angeles Kings und Chicago Blackhawks auf. Größter Erfolg in dieser Zeit war sicherlich das Erreichen der Stanley Cup Finals im Jahre 2011.

2010 im Allstar-Team, 2018 mit Silber um den Hals

In der Nationalmannschaft ließ Ehrhoff bei der WM 2010 aufhorchen, als er ins Allstar-Team gewählt wurde - und dann bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang. Am Ende war Russland in einem dramatischen Endspiel, das in die Verlängerung ging, der glückliche Sieger.

Nicht nur Ehrhoff geht das Karriereende nahe. Auch in Krefeld hätten sie nach der starken Saison des Altmeisters nichts gegen eine Verlängerung gehabt. "Christians Leistung in dieser Saison verdient einen unglaublichen Respekt", erklärte Sportdirektor Peter Draisaitl, Vater von NHL-Superstar Leon Draisaitl: "Es war für mich unglaublich zu sehen, wie sich ein Spieler nach fünf Jahren Abstinenz mit diesem hervorragenden Fitnesszustand zurückmeldet und großem Willen zurückarbeiten kann. Ich möchte ihm zu seiner gelungen Karriere gratulieren und für seinen Ruhestand alles Gute wünschen."