"Ich bin stolz auf ihn": Svensson traut Stach eine große Karriere zu

In der Hinrunde schoss Anton Stach beim Mainzer 3:0 gegen den VfL Wolfsburg sein erstes Bundesligator. Wenn es diesen Freitag zum Wiedersehen kommt, ist der 23-Jährige deutlich gereift.

Am 14. Spieltag machte Stach sein zweites Bundesligaspiel von Anfang an. Im ersten Saisondrittel war der Mainzer Sommerzugang noch nicht richtig auf Touren gekommen. Inzwischen ist er durchgestartet: Dem Stammplatz beim FSV folgte das Debüt in der A-Nationalmannschaft. Damit setzt Stach seinen steilen Karriereweg eindrucksvoll fort. Vor zwei Jahren spielte er noch für die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg in der Regionalliga Nord. Nach einem Jahr 2. Liga mit der SpVgg Greuther Fürth landete er am Bruchweg.

Als Ersatzspieler die "Chance ergriffen"

"Ich bin stolz auf ihn", sagt Bo Svensson, der Mainzer Trainer. "Zunächst war er bei uns lange kein Stammspieler, auch weil die anderen es gut gemacht haben. Er musste hart kämpfen und sich steigern, auch von seinen Trainingsleistungen. Als er die Chance bekommen hat, hat er sie ergriffen", erklärt der 05-Coach. Svensson weiter: "Antons Weg geht kontinuierlich nach oben. Wenn er auf dieser Straße bleibt, hat er in seiner Karriere eine gute Zeit vor sich."

Jugendcoach Kohfeldt lobt Stratege Stach

Am Freitag beim VfL Wolfsburg (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft Stach seinen Jugendtrainer wieder. Florian Kohfeldt hatte den Mittelfeldstrategen im Nachwuchs von Werder Bremen betreut und sich bereits im vergangenen Herbst positiv über den ehemaligen Schützling geäußert: "Anton musste sich im Jugendbereich extrem durchsetzen, weil er bis in die B-Jugend hinein körperlich sehr stark unterlegen war. Er hatte damals schon ein strategisches Denken auf dem Platz und einen extrem klaren Plan, an was er für sich arbeiten wollte. Vor allem hat er auch akzeptiert, dass er im Jugendbereich an Lösungen arbeiten musste, die ihm nicht sofort weiterhelfen, aber später im Profi- oder Herrenbereich. Anton war damals schon sehr strategisch veranlagt, sehr ehrgeizig und sehr erwachsen für sein junges Alter."

Svensson lobt Stachs Mischung: "Geiler Typ"

Auch Svensson schätzt Stach nicht nur wegen seiner fußballerischen Qualitäten, sondern auch als Mensch: "Anton ist geiler Typ, ein junger Kerl, der sehr ehrgeizig mit sich selbst ist und gleichzeitig Spaß am Leben hat, das ist eine gute Mischung. Er bring gute Laune in die Kabine und ist sehr anspruchsvoll sich selbst gegenüber. Das spricht er nicht nur aus, er arbeitet auch sehr hart dafür. Er macht Extraschichten und kümmert sich, dass sein Körper in optimaler Verfassung ist."

Hack ist wieder im Mannschaftstraining

Personell hat Svensson in Wolfsburg wieder mehr Möglichkeiten. Alexander Hack hat seine Sprunggelenkverletzung überstanden, bereits wieder mit der Mannschaft trainiert und "ist für morgen eine Option", wie der Trainer sagt. Außerdem ist die Gelbsperre von Aaron verbüßt, der Spanier kann wieder als Linksverteidiger in der Startelf stehen.