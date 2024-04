"Ich bin sprachlos": Deutsch-Amerikaner Coleman landet in Washington

Der nächste Deutsche ist ab sofort Teil der NFL: Der 23-jährige Brandon Coleman wurde von den Washington Commanders in der dritten Runde des Drafts ausgewählt.

Überzeugte im Draft: Der Deutsch-Amerikaner Brandon Coleman spielt künftig in der NFL. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Coleman hatte bereits Anfang März beim Scouting Combine mit starken Werten für Aufsehen gesorgt und somit die Hoffnung genährt, dass nach Sebastian Vollmer (2009 bis 2016 bei den Patriots und zweimaliger Champion) der nächste deutsche Offensive-Line-Spieler seinen Weg in die beste Football-Liga finden würde. So ist es nun gekommen.

Mit zarten 15 Jahren verließt Coleman seine Heimatstadt Berlin in Richtung USA - ursprünglich, um ein Basketball-Stipendium zu bekommen. Doch es kam alles anders: In der High School begann Coleman mit American Football und kam nur drei Jahre später über das Junior College Trinity Valley zur Texas Christian University in Fort Worth, Texas.

Coleman überzeugt durch Flexibilität

Dort schwang sich Coleman bereits in seiner zweiten Saison zum Starter auf und erreichte im Jahr 2022 sogar das Finale der College Football Playoffs. Auch nach der Finalteilnahme kehrte Coleman ans College zurück und führte die Horned Frogs sogar als Teamkapitän aufs Feld.

Auch wenn diese Saison nicht optimal verlaufen ist (Bilanz von 5:7), so ist es doch keine Überraschung, dass Coleman in Detroit gedraftet wurde: Der 142 Kilo schwere Offensive Lineman überzeugte beim Combine Scouting allen voran mit seiner Flexibilität. Mit einer Note von 9,98 erreichte er den viertbesten Relative Athletic Score (RAS) aller Zeiten für einen Guard. Hierbei werden die Leistungen jedes Spielers beim Combine kombiniert, um einen Noten-Wert für die Gesamtleistung zu liefern.

"Freue mich darauf, von diesen Talenten zu lernen"

Auch deshalb wählten die Washington Commanders Coleman schließlich aus. Er soll in der kommenden Saison Quarterback-Hoffnungsträger Jayden Daniels, der von der Franchise an Position zwei der ersten Runde gepickt wurde, beschützen. "Das wird großartig. Ich freue mich darauf, von diesen Talenten zu lernen", sagte der 23-Jährige bei RTL.

Zuvor will Coleman seinen Erfolg mit seiner Familie und Freunden aus Deutschland feiern - "und dann geht es an die Arbeit. Ich bin sprachlos", so der neue NFL-Spieler.