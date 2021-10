"Ich bin nicht traurig": Bayer mit Schwung und Spielfreude Richtung Spitze

Mit einem ansprechenden Spiel in Bielefeld hat Bayer Leverkusen in der Tabelle zum FC Bayern aufgeschlossen. Beim 4:0 auf der Alm trumpfte die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane mit großer Spielfreude auf - dennoch begrüßt es der Bayer-Coach, dass nun Länderspielpause ist.

Im Grunde gab es nur eine einzige Disziplin, in der Arminia Bielefeld am Sonntagabend Bayer Leverkusen etwas voraus hatte. Torschüsse, Ballbesitz, Zweikämpfe, Passquote, Ecken: Nach den 90 Minuten auf der Alm war die Werkself in sämtlichen Kategorien obenauf, lediglich bei der Laufdistanz hatten die Gastgeber die Nase vorn. Die Arminia hatte knapp 119 Kilometer hinter sich gebracht und damit den Leverkusener Wert um beinahe fünf Kilometer übertroffen.

Dass es aber ein vollkommen verdienter Sieg war, den Bayer am Sonntagabend einfuhr, daran bestand keinerlei Zweifel. Leverkusen hatte sich schwungvoll und spielfreudig gezeigt, schon nach einer Stunde war die Partie beim Stand von 3:0 entschieden.

Den Spielern wird eine Luftveränderung gut tun. Gerardo Seoane

Auf der rechten Außenbahn hatte sich Jeremie Frimpong als Aktivposten hervorgetan, in der Offensive glänzten der stets aktive Florian Wirtz und Doppeltorschütze Patrik Schick. Später sagte Trainer Gerardo Seoane: "Kompliment an meine Mannschaft, die von Anfang an sehr präsent im Spiel war und sehr zielstrebig agiert hat."

Bayer gelingt der fünfte Sieg in Folge

Mit dem 4:0 gelang seinem Team nach dem Europa-League-Erfolg in Glasgow der nächste hohe Auswärtssieg und generell der bereits fünfte Dreier in Folge. Sorge, dass die nun anstehende Länderspielpause den Rhythmus seiner Mannschaft brechen könnte, hat Seoane nicht. "Ich bin nicht traurig, dass nun eine Länderspielpause auf dem Programm steht", sagte der Schweizer am Sonntagabend und vermutete: "Den Spielern wird eine Luftveränderung oder auch eine Verschnaufpause gut tun."

Danach steht dann ein Schlagerspiel an: In zwei Wochen empfängt Bayer Leverkusen den FC Bayern zum Bundesliga-Gipfeltreffen.