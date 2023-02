"Ich bin nicht Harry Potter": Warum Rashford unter ten Hag wieder aufblüht

Er trifft, wie er will. Marcus Rashfords Aufschwung unter Erik ten Hag ist beachtlich. Dabei sah es vor einem Jahr noch ganz anders aus.

Der 11. Juli 2021, Marcus Rashford ist Englands zweiter Schütze im Elfmeterschießen gegen Italien. Der Traum der Three Lions vom EM-Gewinn im heimischen Wembley lebt, wird aber auch wegen des extra eingewechselten Rashford jäh begraben. Ein etwas zu platzierter Schuss ins linke Eck prallt an den Pfosten. Weil in der Folge auch Jadon Sancho und Bukayo Saka verschießen, ist Italien zum zweiten Mal Europameister.

Der fatale Fehlschuss und dessen Folgen - das Trio war auf Social Media Opfer übelster rassistischer Äußerungen - hinterließ Wirkung bei Rashford, der nun seine bis dato schwächste Saison erleben sollte. Das ManUnited-Eigengewächs trug lange Zeit eine Schulterverletzung mit sich herum, nach der EM waren die Schmerzen zu groß und Rashford ließ sich operieren. Die ersten zehn Pflichtspiele fanden ohne ihn statt, aber auch als Rashford wieder fit war, wirkte er noch abwesend.

Nicht nur für ihn, auch für Manchester United sollte die Spielzeit 2021/22 eine enttäuschende sein. Ole Gunnar Solskjaer, ein Förderer Rashfords, musste noch vor Jahreswechsel gehen. Aber auch dessen Nachfolger Ralf Rangnick brachte keinen dauerhaften Erfolg zurück in das nach Titeln lechzende Old Trafford.

Unter dem 64-Jährigen verschärfte sich Rashfords Krise, der in der gesamten Premier-League-Saison nur 13-mal von Beginn an spielte und mit nur 49,4 Minuten pro Partie die geringste Spielzeit seiner Karriere aufwies. Das hatte Gründe, denn Rashford war nicht mehr der Spieler, der sich seit seinem kometenhaften Aufstieg 2016 in Uniteds Herzen gespielt hatte. Eiskalt vor dem Tor; Tempodribblings gepaart von frechen, aber effektiven Tricks; Freistöße und Weitschüsse, die aus 30 Metern in den Winkel flatterten - davon war nichts mehr zu sehen.

Was Rashford alles falsch machte

Allen voran mangelte es Rashford an Selbstvertrauen und an Leichtigkeit. Pässe auf wenige Meter kamen nicht an, hundertprozentige Chancen vergab er. Statt sich auf einfach erscheinende Dinge zu konzentrieren, wollte Rashford seinen Erfolg erzwingen. Er rannte sich oft fest, dribbelte in mehrere Gegenspieler, auch wenn es gar nicht nötig gewesen wäre. Nur 22-mal schloss Rashford ein Dribbling erfolgreich ab, in der Saison zuvor waren es 60 (!) mehr gewesen.

"Das Einzige, was wir tun können, ist regelmäßig mit ihm zu sprechen und ihm zu sagen, was wir von ihm erwarten und was er tun soll. Den Rest muss er selbst tun", wirkte Rangnick seinerzeit etwas ratlos, wie er Rashford aus seinem Formtief herausholen sollte. Es gelang ihm nicht, Rashford beendete die Saison mit nur sechs Scorerpunkten in der Liga.

Die Wende unter ten Hag

In diesem Sommer kam die Wende, Neu-Trainer Erik ten Hag drehte ManUnited einmal auf links - und plötzlich läuft es wieder bei Rashford. Auch der Niederländer erkannte von Anfang seine Qualitäten und schenkte ihm das nötige Vertrauen. Das zahlt der Linksaußen nun zurück - und wie. 31 Spiele, 18 Tore, acht Assists - das Ergebnis harter Arbeit, die Rashford unter ten Hag in sich selbst steckte.

"Ich bin nicht Harry Potter", scherzte ten Hag jüngst über Rashfords tatsächlich magisch erscheinende Entwicklung, ganz unbeteiligt ist der 53-Jährige aber natürlich nicht. "Mit meinem Staff schaffe ich Strukturen in der Spielweise, die ihm die Routine verleiht, in die richtigen Positionen zu kommen", so ten Hag.

Marcus Rashford ist effizienter geworden. Wohl auch wegen seiner kürzeren Schussdistanz. kicker

Rashford habe in der kurzen Sommerpause zudem viel investiert und zehre nun davon - 80,8 Minuten steht er pro Liga-Spiel auf dem Platz. Solo-Läufe, Tore mit links wie rechts, Kopfbälle, Weitschüsse. Rashford wirkt nun komplett, kann sich auch mal körperlich gegen mehrere Verteidiger behaupten.

Er wird zudem von den ebenfalls deutlich besser performenden Mitspielern häufiger gesucht und kommt folglich regelmäßiger zum Abschluss. 23 Schüsse aufs Tor gab Rashford bisher in der Liga ab, vergangene Saison waren es insgesamt nur zwölf. Neun dieser 23 fanden den Weg ins Tor, was mit 39 Prozent Rashfords höchste Trefferwahrscheinlichkeit seit 2017/18 ist.

Rashford weiß es selbst

Auch die Distanz seiner Abschlüsse ist entscheidend. Während Rashford in den letzten vier Spielzeiten im Schnitt stets aus über 16 Metern abzog, verkürzte sich seine Schussdistanz in dieser Saison auf 14,26 Meter - und somit in den Strafraum.

Dort ist Rashford derzeit nicht zu greifen, das merkt er auch selbst. "In Bezug auf die Leistungen, sind es wohl die Besten, die ich je hatte", sagte er Anfang Januar nach einem Sieg über Everton. Rashford traf und trifft weiterhin munter weiter, was langsam, aber sicher immer weniger mit Magie zu tun hat.