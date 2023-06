"Ich bin hier richtig": FC Bayern macht Laimer-Transfer offiziell

Mit einem Jahr Verspätung verstärkt Konrad Laimer den FC Bayern - auch wenn der Noch-Leipziger als Wunschspieler von Ex-Trainer Julian Nagelsmann galt.

Der FC Bayern hat am Freitag seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben, und es ist wahrlich keine Überraschung mehr: Konrad Laimer wechselt im Sommer ablösefrei von RB Leipzig nach München und erhält dort einen Vertrag bis 30. Juni 2027.

Schon vor der abgelaufenen Saison hatten die Bayern um Laimer gebuhlt, den RB aber trotz einer im Raum stehenden Ablösesumme in Höhe von rund 30 Millionen Euro nicht ziehen lassen wollte. Nun ist der 26-jährige österreichische Nationalspieler mit einem Jahr Verspätung in München - allerdings nicht wie geplant wieder mit Trainer Julian Nagelsmann vereint, mit dem er zwischen 2019 und 2021 in Leipzig zusammengearbeitet hatte und als dessen Wunschspieler er galt. Doch auch Nagelsmann-Nachfolger Thomas Tuchel dürfte eine Verwendung für den Mittelfeldspieler finden.

Sein jüngstes Bewerbungsschreiben war eindrucksvoll: Beim 3:1 in München, das den Bayern beinahe die Meisterschaft gekostet hätte, spielte Laimer groß auf (kicker-Note 2) und erzielte den die Wende einleitenden Ausgleich in der 65. Minute.

"Mich gibt es nur mit 100 Prozent"

"Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Der FC Bayern ist einer der größten Klubs der Welt", lässt sich Laimer in der FCB-Mitteilung zitieren. "Ich werde alles für den Verein und die Fans geben. Der FC Bayern hat immer die höchsten Ziele - genau wie ich: Ich bin hier richtig. Mich gibt es nur mit 100 Prozent, und das werde ich in jedem Training vom ersten Tag an einbringen. Ich kann es kaum erwarten."

Der neue Vorstandschef Jan-Christian Dreesen freut sich ebenfalls über die Verpflichtung: "Er kommt als neuer, alter DFB-Pokalsieger zu uns - und gemeinsam werden wir jetzt hier beim FC Bayern hoffentlich noch viele weitere große Siege und Titel feiern."

Laimer, der weite Teile der ersten Saisonhälfte wegen eines Syndesmoserisses verpasst hatte, nach der Winterpause aber sein Comeback feierte, absolvierte seit seinem Wechsel von Salzburg nach Leipzig vor fünfeinhalb Jahren 130 Bundesligaspiele (zehn Tore, 13 Vorlagen, kicker-Notenschnitt 3,30). Bei den Bayern ist er als flexible Verstärkung eingeplant - er kann auf der Sechs und Acht spielen und wäre auch als Rechtsverteidiger eine Option.

Damit erwartet viele Spieler im FCB-Kader ein potenzieller Konkurrent. Zusätzlich soll Tuchel noch der Wunsch nach einem defensiv denkenden Sechser erfüllt werden. Ein Wunschkandidat ist West-Ham-Kapitän Declan Rice.