"Ich bin hier noch nicht fertig": Die Ära Hofer geht in Diefflen weiter

Die vergangene Oberliga-Saison verlief für den FV Diefflen mit Höhen und Tiefen - mit Platz 9 in der Endabrechnung zeigen sich die Verantwortlichen rund um Coach Thomas Hofer aber zufrieden. Nun wartet ein Umbruch.

Spricht man beim FV Diefflen in einigen Jahren über die Saison 2023/24, wird mit Sicherheit eine ganz besondere Woche im Mittelpunkt stehen: Im Herbst 2023 traf der Oberligist auf Eintracht Trier, den VfR Baumholder und den FC Karbach. Binnen kurzer Zeit zeigten die Saarländer Leistungen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Zunächst fertigten sie den späteren Meister Trier - die Übermannschaft der Liga - mit 5:1 ab. Drei Tage später unterlagen sie Absteiger Baumholder zuhause mit 0:8 - um am folgenden Samstag wiederum den FC Karbach mit 6:0 vom Platz zu fegen.

"Das bleibt uns allen in Erinnerung", sagt Sportvorstand Andreas Montag. "Gegen Trier haben wir einen Sahnetag erwischt. Gegen Baumholder konnten wir machen, was wir wollten. Es ist nichts gelaufen. Aber wir haben die Niederlage gut weggesteckt."

Tatsächlich schloss Diefflen die Spielzeit auf einem respektablen neunten Tabellenplatz ab und kam mit acht Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz ins Ziel. "Es war eine erfolgreiche Saison. Wir sind seit 2016 durchgängig in der Oberliga, für einen kleinen Dorfverein wie uns ist das absolut positiv", so Montag. Auch in den Heimspielen gegen den 1. FC Kaiserslautern II (2:1) sowie FK Pirmasens und Wormatia Worms (jeweils 3:1) zeigte der FVD seine Qualität. Viel Kraft gewinne man durch den Teamspirit, erklärt Montag. Zudem schauen die Verantwortlichen bei Neuzugängen explizit nicht nur auf sportliche, sondern auch auf charakterliche Eigenschaften.

Eichmann und Mielczarek nicht mehr dabei

Mehreren Abgängen - unter anderem sind Kapitän Jan Eichmann (FC Rastpfuhl) und Vizekapitän Arthur Mielczarek (Karriereende) zu ersetzen - stehen die Verpflichtungen von Jannis Holbach (Eintracht Trier), Ukyo Kagami (1. FC Reimsbach), Mersad Hamzic (SV Elversberg II) und Paul Riesmeyer (SV Elversberg U 19) gegenüber. Zudem verstärken mit Alex Rodriguez und Rocco Potzlbauer zwei US-College-Absolventen und mit Max Huber ein Akteur aus der eigenen Jugend den Kader.

Trainer Thomas Hofer spricht von einem "kleinen Umbruch" und plant mit Marvin Hessedenz sowie Julian Kern als Spielführern. Weiter an Bord ist ebenfalls Chris Haase - der Angreifer war in der vergangenen Saison mit 23 Toren einer der treffsichersten Akteure der gesamten Liga. Hätte er die ersten elf Partien nicht verletzungsbedingt verpasst, wäre der 36-Jährige womöglich sogar Torschützenkönig geworden. "Von der Quote her war es die stärkste Saison meiner Karriere", betont der 1,84 Meter große Mittelstürmer, der bis auf ein eineinhalbjähriges Intermezzo beim 1. FC Saarbrücken seit der B-Jugend in Diefflen spielt. Er plane von Jahr zu Jahr und müsse schauen, ob es der Körper mitmacht.

Erstes Ziel: Klassenerhalt

2024/25 wird Haase aber weiter das FVD-Trikot tragen; natürlich soll er wieder einer der Garanten für eine sorgenfreie Saison sein. "Wir wollen möglichst früh nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Was dann kommt, ist abzuwarten", sagt Montag mit Blick auf die kommenden Monate. Trainer Hofer hat zudem die Förderung von Talenten im Sinn: "Jungen Spielern soll die Möglichkeit gegeben werden, sich zu entwickeln und vielleicht den Sprung nach oben zu schaffen."

Hofer, der 2010 als Co-Trainer nach Diefflen kam und zur Saison 2011/12 als Chefcoach übernahm, ist mittlerweile der dienstälteste Trainer der Liga. Seinen Vertrag beim Verein aus dem Stadtteil Dillingens hat er längst bis 2025 verlängert. "Wir haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Es passt einfach bei uns", lobt Montag.

Sich selbst immer wieder neu zu erfinden und mit der Zeit zu gehen - so beschreibt Hofer sein "Geheimnis", auch nach mehr als einer Dekade die Mannschaft zu erreichen. Ein Ende der Ära ist für den 41-Jährigen nicht in Sicht: "Es macht mir immer noch extrem viel Spaß. Wir haben noch Luft nach oben und ich habe das Gefühl: Ich bin hier noch nicht fertig."