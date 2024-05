"Ich bin glücklich hier": Geraerts will auf Schalke weitermachen

Die Chaos-Saison des FC Schalke 04 ist beendet. Der Bundesliga-Absteiger verlor zum Abschluss seiner verkorksten Spielzeit im Unterhaus mit 0:2 in Fürth. Was seine Zukunft als Trainer des S04 angeht, schaffte Karel Geraerts (42) im Anschluss Klarheit.

Ist wohl auch in der kommenden Spielzeit Trainer des FC Schalke 04: Karel Geraerts. IMAGO/Zink

Nachdem Schalke 04 bereits am 32. Spieltag den Klassenerhalt geschafft hatte, konnten die letzten beiden Spieltage ruhig angegangen werden. Während sich diese Freiheit am vergangenen Wochenende daheim gegen Hansa Rostock noch als erfolgsversprechend erwies und die Knappen 2:1 gegen Hansa Rostock gewannen, stand am Sonntagnachmittag ein enttäuschender Auftritt zu Buche.

Mit 43 Punkten hat sich Schalke nun also auf Platz 10 eingeordnet und eine Saison, die größtenteils zum Vergessen war, zumindest noch in Sachen der tabellarischen Position einigermaßen ordentlich aussehen lassen. Was die Zukunft von Trainer Karel Geraerts angeht, der Königsblau Mitte Oktober des vergangenen Jahres übernommen und zunächst erst einmal 0:3 beim KSC verloren hatte, herrschte zuletzt noch Unklarheit.

Doch nach der Niederlage in Fürth hat der Belgier sich unmissverständlich geäußert: "Ja, ich habe einen Vertrag und bin glücklich hier", antwortete Geraerts auf Nachfrage und beendete damit Spekulationen um einen möglichen Abgang. "Wir sehen uns am 24. Juni wieder."

Dann starten die Knappen nämlich in die Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison, in der die Erwartungshaltung selbstredend wieder höher sein dürfte, als sie es in dieser Saison gezwungenermaßen war.