"Ich bin erleichtert": Drinkwater rechnet mit Chelsea ab

Fünf Jahre lang stand Danny Drinkwater beim FC Chelsea unter Vertrag, kam in all der Zeit aber nur 23 Mal für die Blues zum Einsatz. Jetzt ist der Mittelfeldspieler vereinslos - und lässt kein gutes Haar an seinem Ex-Klub.

Ein Anblick, den es nicht mehr geben wird: Danny Drinkwater mit dem Chelsea-Emblem auf der Brust. imago images