"Ich bin der Kapitän dieser Mannschaft": Hrgota betreibt Eigenwerbung

Die SpVgg Greuther Fürth ist mit einem Remis in die neue Saison gestartet, offensiv war aber noch deutlich mehr möglich. An fast allen Offensivaktionen beteiligt war Branimir Hrgota, den es noch in die Bundesliga ziehen könnte.

Führt der Weg nochmal in die Bundesliga? Branimir Hrgota will hoch hinaus. IMAGO/Zink

Nahezu alle Akteure ließen sich im Fürther Ronhof mit Abpfiff der Partie auf den Rasen fallen. Die einen mit dem Punktgewinn deutlich zufriedener als die anderen. 24:4 Torschüsse hatten die Fürther gegen Kiel am Ende, dennoch stand nur ein 2:2 auf der Anzeigetafel.

Aufwand und Ertrag stimmten beim Debüt von Marc Schneider auf der Trainerbank nicht überein, dennoch war Fürths Kapitän Branimir Hrgota nach dem Spiel durchaus positiv gestimmt: "Am Ende des Tages machen wir ein gutes Spiel. Wir haben es offensiv und defensiv sehr, sehr gut gemacht. Wir haben nur zwei Chancen zugelassen, leider machen die aber auch direkt zwei Tore", lautet sein Resümee am "Sky"-Mikrofon.

"Das Kleeblatt ist mir ans Herz gewachsen" - Hoffen und Bangen in Fürth

Hrgota selbst war es, der mit seinen Dribblings die Kieler reihenweise vor Probleme stellte und obendrein mit seiner intelligenten Spielweise seine Mitspieler obendrein bediente. Paradebeispiel ist die Vorarbeit zum zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer: Der Schwede nahm es im Strafraum gleich mit vier Störchen auf, umkurvte diese mit einer geschickten Körpertäuschung und legte dann zurück zu Julian Green, der das 1:1 markierte.

Nur eine von vielen sehenswerten Aktionen Hrgotas, der damit weiter Eigenwerbung betreibt. Dass er gerne in der Bundesliga spielen würde, daraus hat er in den vergangenen Tagen kein Geheimnis gemacht. Welch herber Verlust das aber für das Kleeblatt wäre, wurde gegen Kiel einmal mehr deutlich. Wie ist also der Stand? "Ich bin der Kapitän dieser Mannschaft, ich gebe immer Gas. Das Kleeblatt ist mir in den letzten Jahren ans Herz gewachsen", unterstrich der Schwede nach dem Spiel seine besondere Beziehung zu den Mittelfranken einmal mehr.

Doch ein Bekenntnis ist das nicht, denn es folgen Sätze wie: "Das Fußballgeschäft ist, wie es ist" und "Ich konzentriere mich auf den Fußball, was dann passiert, werden wir sehen". Selbst einen Abschied bereits vor dem so wichtigen Prestigeduell am kommenden Samstag in Nürnberg (13 Uhr, LIVE! bei kicker) schloss der 29-Jährige, der in Fürth noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, nicht aus. Der Bundesliga-Absteiger aus Fürth kann in den kommenden Tagen und Wochen nur Hoffen und Bangen - genügend Interessenten aus dem deutschen Oberhaus dürfte es nach einer solchen Vorstellung wie gegen Kiel durchaus geben.