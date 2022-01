"Ich bin bereit": Olmo vor Comeback

Folgt auf eine verkorkste Hinrunde eine Rückrunde, der Dani Olmo seinen Stempel aufdrücken kann? Schon in Stuttgart könnte der Spanier von RB Leipzig auf den Platz zurückkehren.

Die Personallage bei RB Leipzig entspannt sich deutlich: Bei der Übungseinheit am Dienstag konnte Trainer Domenico Tedesco erstmals in diesem Jahr auch auf Dani Olmo, Benjamin Henrichs und Solomon Bonnah zurückgreifen. Das Trio durfte am Montag nach negativen Corona-Tests die häusliche Isolation verlassen, absolvierte anschließend die obligatorischen Belastungstests. Alle drei Profis stehen damit am Samstag beim Gastspiel beim VfB Stuttgart zur Verfügung.

"Ich bin bereit", twitterte Olmo. Der Spanier blickt auf ein komplett verkorkstes Halbjahr zurück, hofft jetzt auf den Neustart. Nachdem er im vergangenen Sommer sowohl für die Europameisterschaft als auch für die Olympischen Spiele in Japan abgestellt worden war, war er ausgemergelt und überspielt nach Leipzig zurückgekehrt.

Bestenfalls ein Jokereinsatz

Gleich zweimal musste der Offensiv-Allrounder in der Hinrunde wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel wochenlang aussetzen, bestritt deshalb nur sechs Pflichtspiele, davon drei in der Startelf. Zuletzt wurde er am 6. November beim 2:1-Sieg über Borussia Dortmund in den letzten sechs Minuten eingewechselt.

Tedesco setzt große Hoffnungen in Olmo, der in der vergangenen Bundesliga-Saison mit fünf Treffern und zehn Assists überzeugt hatte. Angesichts der langen Ausfallzeit und der jüngsten Corona-Infektion wird sich Olmo aber am Samstag vermutlich mit einem Jokereinsatz begnügen müssen.

Geduld bei Mukiele und Laimer

Im Gegensatz zu Olmo, Henrichs und Bonnah wartet Nordi Mukiele weiter auf eine Freitestung. Der französische Abwehrspieler befindet sich deshalb nach wie vor in Quarantäne. Konrad Laimer, der an Sprunggelenkbeschwerden laboriert, ist noch nicht voll belastbar. Ob es für die Partie in Stuttgart reicht, wird sich im Laufe der Woche herausstellen.