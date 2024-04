"Ich bin bereit": Cvetkovic hat das Cupfinale im Visier

Nach seinem im August erlittenen Kreuzbandriss könnte Rapid-Innenverteidiger Nenad Cvetkovic demnächst sein Comeback feiern. Ziel ist das Cupfinale am 1. Mai.

Pünktlich zum Start des Ticketverkaufs für das ÖFB-Cupfinale am 1. Mai (17 Uhr, LIVE! bei kicker) hat sich Rapid-Innenverteidiger Nenad Cvetkovic mit positiven Nachrichten gemeldet. Wie der 28-Jährige in einem Teaser für die Sendung "Rapid-Viertelstunde" auf W24 (die gesamte Folge ist am Freitag um 19.15 zu sehen) betonte, möchte er nach seinem im August 2023 erlittenen Kreuzbandriss spätestens im Pokal-Endspiel gegen Sturm Graz wieder auf dem Platz stehen.

"Ich bin bereit. Darauf habe ich mich in den vergangenen Monaten vorbereitet", meinte Cvetkovic, der seit Kurzem wieder voll in das Mannschaftstraining der Grün-Weißen integriert ist. "Ich habe ja schon oft gesagt, ich möchte da spielen, meine Leistung bringen und gewinnen."

Cvetkovic wartet auf grünes Licht

Eine endgültige Entscheidung über Cvetkovics Comeback-Zeitpunkt ist noch nicht gefallen. Er müsse von der medizinischen Abteilung erst noch grünes Licht erhalten, so der 28-Jährige, der sich im Sommer nach seiner Ankunft in Wien umgehend zum Abwehrchef gemausert hatte. Beim 5:0-Auswärtssieg gegen Blau-Weiß Linz riss sich Cvetkovic dann jedoch ohne Fremdeinwirkung zum bereits zweiten Mal in seiner Karriere das Kreuzband.

Wohl auch deshalb will Rapid bei Cvetkovic kein Risiko eingehen. "Wir bauen ihn nicht für zwei, drei Spiele, sondern für eine ganze Saison auf", hatte Cheftrainer Robert Klauß Ende März vor dem Auswärtsspiel in Hartberg (3:0) erklärt.

