"Ich biete mich nicht an, aber ...": Schweinsteiger kann sich DFB-Job vorstellen

Bastian Schweinsteiger hat seine Zukunftspläne geteilt und klargemacht, dass er sich einen Job beim DFB vorstellen kann.

Bastian Schweinsteiger ist fester Bestandteil des deutschen Fußballs. Als Bundesliga-Spieler hat die langjährige Bayern-Legende alles gewonnen - etwa acht Meisterschaften und 2013 die Champions League - und sich 2014 auch noch mit der Nationalmannschaft zum Weltmeister gekrönt.

Seit Jahren ist der inzwischen 39-Jährige als TV-Experte der ARD unterwegs und hat in dieser Rolle unter anderem etliche DFB-Spiele verfolgt.

Und der Deutsche Fußball-Bund e. V. ist jetzt auch das Stichwort. Denn wie Schweinsteiger im Podcast "Phrasenmäher" öffentlich mitgeteilt hat, kann er sich in Zukunft einen festen Job beim DFB vorstellen. Er wisse zwar noch nicht, in welchem Segment genau. Er wolle aber etwas tun, um "vielleicht in irgendeiner Funktion mit der Nationalmannschaft in der Zukunft diesen goldenen WM-Pokal wieder einmal in den Händen zu halten", sagte der Führungsspieler des 2014er Siegerteams (kicker-Note 2,0 im Endspiel).

Nachfolger von Rudi Völler, der derzeit den Posten als DFB-Direktor innehat und unter anderem mit für die Entlassung von Hansi Flick sowie die Installation des jetzigen Bundestrainers Julian Nagelsmann verantwortlich gewesen ist, will er aber nicht werden. "Nein. Ich biete mich jetzt hier nicht an, aber was ich sagen möchte, ist: Es hat mir unheimlich viel bedeutet, den Pokal in den Händen zu halten und nach Deutschland zu bringen - das war das schönste Gefühl meiner Karriere. Und diesen Moment wieder erleben zu können, wäre etwas ganz Besonderes für mich." Gespräche in die Richtung stünden aber nicht an, diese Gedanken bezüglich eines DFB-Jobs seien schlicht in seinem Kopf vorhanden.

Favorit oder die Top-Nation sind wir bei der EM nicht. Bastian Schweinsteiger

Das aktuelle DFB-Team, über das Nagelsmann zuletzt ausführlich gesprochen und in diesem Atemzug auch eine Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor sowie eine komplette Rückkehr von Real-Ass Toni Kroos ins Gespräch gebracht hat, verfolgt Schweinsteiger natürlich genau. "Favorit oder die Top-Nation sind wir bei der EM natürlich nicht", meint er. Das Halbfinale halte der einstige Mittelfeldspieler mit der Erfahrung von etwa 342 Bundesliga-Partien und 121 Länderspielen dennoch für realistisch, "wenn wir - und es tut mir leid, aber es ist wirklich so - die deutschen Tugenden reinbekommen". Dies müsse "Grundvoraussetzung sein, das sieht man auch bei anderen Nationen - die spielen nicht nur Fußball. Gerade die vier Teams im Halbfinale der WM in Katar - da sieht man, was es den Spielern bedeutet, für ihr Land aufzulaufen und das Nationaltrikot zu tragen." Genau da müsse auch das Team "wieder hinkommen".