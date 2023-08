"Ich bekomme Gänsehaut": Philipp kehrt nach Freiburg zurück

Maximilian Philipp (29) wechselt innerhalb der Bundesliga. Der Offensivspieler verlässt den VfL Wolfsburg per Leihe und kehrt zurück an den Ort, an dem seine Karriere einst Fahrt aufnahm.

Bereits am Sonntag hatte der kicker über die weit fortgeschrittenen Gespräche zwischen beiden Klubs berichtet, am Montag machten der VfL Wolfsburg und der SC Freiburg den Deal dann offiziell: Maximilian Philipp wechselt auf Leihbasis für die Saison 2023/24 von den Niedersachsen zurück in den Breisgau.

Philipp kehrt damit zurück an die bisher erfolgreichste Station seiner Karriere. Von 2013 bis 2017 trug er das Trikot des Sport-Clubs, stieg zum Bundesligaprofi auf und kam auf 35 direkte Torbeteiligungen in 88 Spielen, ehe er 2017 für 20 Millionen Euro zu Borussia Dortmund wechselte. Sportlich glücklich wurde er aber sowohl beim BVB als auch bei Dynamo Moskau, dem VfL Wolfsburg sowie zuletzt bei seiner Leihe zu Werder Bremen bestenfalls kurzzeitig.

"Als wir mit Milli zusammensaßen, spürten wir die gegenseitige Wertschätzung sofort wieder", wird Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Er ist ein toller Mensch und ein sehr ehrgeiziger Sportler. Seine Kreativität, sein technisches Vermögen und sein Abschlussverhalten werden uns sicherlich gut tun."

Philipp will in Freiburg seine Karriere wieder ankurbeln

In Wolfsburg besaß der Offensivmann zuletzt kaum noch Perspektiven, die sich durch den Transfer von Lovro Majer weiter verschlechtert hatten. Bei den ersten beiden Wolfsburger Pflichtspielen im Pokal bei Makkabi Berlin sowie in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim war für ihn kein Platz im Kader von VfL-Coach Niko Kovac. Nun will Philipp in Freiburg seine Karriere wieder ankurbeln.

"Es fühlt sich vertraut an", so Philipp selbst. "Dieses Gefühl ist für mich eine gute Basis, um dem Sport-Club und der Mannschaft weiterhelfen zu können. Es ist beeindruckend zu sehen, was sich hier in den vergangenen Jahren entwickelt hat und ich bekomme eine Gänsehaut bei dem Gedanken, im Europa-Park Stadion für den SC einlaufen zu können." Bereits am kommenden Samstag könnte es beim Heimspiel gegen Werder Bremen (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) soweit sein - gegen den Verein, der ihn zuletzt ausgeliehen hatte.