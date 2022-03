"Ich-AG": Warum der WM-Druck für Cristiano Ronaldo besonders hoch ist

Portugal hat sich seit über 15 Jahren fest im Weltfußball verankert. Nun aber droht etwas lange nicht mehr Dagewesenes: eine WM auf dem Sofa. Das verhindern will und soll Cristiano Ronaldo, der laut Türkeis Cheftrainer Stefan Kuntz aber ganz besonderen Druck verspüren wird.

Wer am Donnerstagabend die hochspannenden ersten vier WM-Play-off-Duelle nicht verfolgt - etwa im LIVE!-Ticker auf kicker ab 20.45 Uhr - der hat die WM-Qualifikation nie geliebt! Spaß beiseite ...

An Spannung und möglicher Dramatik lässt sich der Modus, dass nur das eine Spiel über Weiterkommen oder Ernüchterung entscheidet, kaum übertreffen. Und Portugal hat dabei auf dem Papier mit das schwerste Los gezogen. Denn ehe es für die Seleçao in einem möglichen Ein-Duell-Finale der Voraussicht nach am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) gegen Italien geht, muss im heimischen Estadio do Dragao zu Porto zunächst die vom ehemaligen U-21-Coach Stefan Kuntz betreute türkische Nationalmannschaft aus dem Weg geräumt werden.

Dabei ist Verlieren für den Europameister von 2016 natürlich verboten, sonst würde das erste WM-Verpassen seit 1998 in Frankreich (seither fünf Teilnahmen in Folge mit dem besten Ergebnis des dritten Platzes 2006 in Deutschland) schon direkt zu Buche stehen.

Eine Fußballnation unter Druck

Und natürlich ruhen die Hoffnungen im mit fußballerischer Qualität gespickten Kader von Nationaltrainer Fernando Santos, der in der Defensive personelle Probleme zu verkraften hat und zudem auf Renato Sanches, Nelson Semedo und Joao Cancelo verzichten muss, einmal mehr auf Cristiano Ronaldo.

Der 37-jährige Rekordtorschütze auf Länderebene, der mit Manchester United abgesehen von einem famosen Dreierpack in der Premier League zuletzt schwere Zeiten durchgemacht hat, soll es gegen die Türken richten - und im besten Fall natürlich ein paar Tage später direkt nochmals, dann wohl gegen seine alte Heimat Italien, wo er vor seiner ManUnited-Rückkehr drei Spielzeiten für Juventus aufgelaufen ist.

Es wäre in jedem Fall ein Finale um das WM-Ticket der Extraklasse, sollte Portugal am Dienstag dann auf Italien treffen. Sollte. Denn es bleiben zumindest leise Zweifel, ob es CR7, Bruno Fernandes, Joao Felix & Co. überhaupt dorthin schaffen. Den Portugiesen fehlen gegen die Türkei gleich beide angestammten Innenverteidiger: Pepe muss wegen Corona verzichten, Ruben Dias ist verletzt. Für Nationaltrainer Santos ist das aber kein Problem: "Natürlich fehlen die verletzten Spieler, aber wir als Mannschaft fehlen nicht. Und ich weiß, dass meine Spieler für elf Millionen (Einwohner Portugals; Anm. d. Red.) spielen und alles geben werden."

Die WM-Play-offs im Überblick

Zudem stockt der portugiesische Motor trotz der zahlreichen Stars im Aufgebot - das Vorrunden-Aus bei der EM im letzten Jahr sowie schludrige Auftritte während der WM-Qualifikation (am Ende eben nur Rang zwei hinter Serbien) lassen hier grüßen. Die sportliche Stimmung im Land ist angespannt, denn ein Ausscheiden zum Beispiel direkt gegen die Türkei würde dem Selbstbild nicht gerecht werden.

"Kein leichter" Weg für CR7 & Co.

Und ganz bestimmt nicht der eigenen Erwartungshaltung von Cristiano Ronaldo, der seine womöglich letzte Weltmeisterschaft - es wäre die fünfte - ganz sicher nicht verpassen will. Doch auch der abschlussstarke und kopfballgewaltige Abschlussspieler weiß, dass der Weg über Trainer Kuntz und die Türkei "kein leichter wird". Aber "zusammen werden wir kämpfen, um Portugal dahin zu bringen, wo es hingehört".

Nach einem Aus in den WM-Play-offs würde auch sein Job auf der Kippe stehen: Portugals Fernando Santos. IMAGO/NurPhoto

Lob hat der alternde Star auch schon von jenem Kuntz erhalten. Der deutsche Europameister von 1996 weiß nämlich ganz genau, dass CR7 auf solche Partien brennt und nur schwer zu bremsen ist: Spieler wie er seien "ihre eigenen Ich-AGs", für deren Vermarktung eine WM-Teilnahme "extrem wichtig" sei. "Und deshalb wird sich Cristiano Ronaldo gegen uns extrem anstrengen." Man dürfe nicht unterschätzen, "in welcher Weise er sich in so einem Spiel konzentrieren kann". Aber, so Kuntz weiter, "das macht den Druck für ihn nicht geringer".

Zumal eben viel auf dem Spiel steht für die doch etwas ältere Seleçao: Neben CR7 (37), dem fehlenden Pepe (39) sowie Torwart Rui Patricio (34), José Fonte (38) oder Joao Moutinho (35) würde wohl bei einem Ausscheiden auch Nationaltrainer Santos keine weitere WM-Chance erhalten.