"Iceman" gewinnt Weltmeister-Duell ohne Satzverlust

Gerwyn Price revanchierte sich bei Raymond van Barneveld für die zwei Niederlagen beim Grand Slam of Darts. Der "Iceman" war - vor allem in den ersten zwei Sätzen - in den entscheidenden Moment zur Stelle und gewann ohne Satzverlust.

Nach dem dramatischen Sieg von Gabriel Clemens im ersten Match der Abendsession betraten zwei Weltmeister die Bühne im "Ally Pally". Altmeister Raymond van Barneveld forderte die Nummer eins der Welt, Gerwyn Price - eine Partie mit Vorgeschichte. Denn bereits bei der Generalprobe zur WM, beim Grand Slam of Darts vor etwas mehr als einem Monat, trafen die beiden Kontrahenten aufeinander. In beiden Spielen behielt "Barney" die Oberhand und drang bis ins Halbfinale vor. Dementsprechend war der "Iceman" gewarnt: "Raymond hat in letzter Zeit einige gute Darts gespielt. Es wird ein fantastisches Spiel werden, ich bin bereit dafür", kündigte Price vor dem Duell an.

Tatsächlich wirkte Price von Beginn an sehr entschlossen und verdeutlichte schon im ersten Satz seine Nervenstärke (100 Prozent Checkout-Quote im ersten Set). Obwohl van Barneveld mit einer 180 startete, brachte der Waliser sein erstes Anwurfleg durch. In der Folge gewannen beide ihr Leg, das sie anwarfen. Im vierten Leg des ersten Satzes kam es dann zum entscheidenden Break: Price checkte unter Druck - van Barneveld hatte nur noch 40 Zähler Rest - 87 Punkte und plusterte sich auf. Damit gewann der "Iceman" den ersten Satz trotz eines deutlich schlechteren Average (93,2 zu 98,29).

Price in den entscheidenden Momenten zur Stelle

Das Selbstvertrauen nahm er mit ins zweite Set und eröffnete dieses mit einem Break, nur zwölf Darts waren dafür nötig. Nachdem der Waliser in der Folge auch sein Anwurfleg gewonnen hatte, sah es lange Zeit nach einem 3:0 im zweiten Satz aus. Dann offenbarte Price aber ausnahmsweise Probleme auf den Doppelfeldern und traf dreimal die Doppel-8 nicht. "Barney" war zur Stelle und verkürzte, schaffte dann aber kein Break, sodass Price mit 2:0 nach Sätzen in Führung ging. Wie schon im ersten Satz zeigte sich Price im vierten Leg in den entscheidenden Momenten kaltschnäuzig: Diesmal checkte er 66 Punkte, als RvB bei 32 Zählern stand.

Spannender wurde es im dritten Set. Da beide ihre Anwurflegs gewannen, ging es in ein Entscheidungsleg, welches Price anwarf. Wie gewohnt stellte sich der 37-jährige Tops, zeigte nun aber erstmals zu einem wichtigen Zeitpunkt Nerven und verpasste gleich drei Setdarts. Allerdings kam er nochmal an Oche zurück, weil van Barneveld die Doppel-8 verpasste und sicherte sich auch den dritten Satz.

Die Vorentscheidung im vierten Satz und somit zum Sieg für Price fand im dritten Leg des letzten Satzes statt. "Barney" verpasste zweimal Tops, während sein Gegner dessen vierten Versuch auf die Doppel-20 verwertete. Die Partie der beiden Weltmeister endete dann standesgemäß mit einem High Finish. 128 checkte der Weltmeister von 2021 zum schnellen 4:0 Erfolg.

Im letzten Match des Abends ist der amtierende Weltmeister gefordert: Peter Wright trifft auf Kim Huybrechts.