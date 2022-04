Ice Tigers verstärken sich mit Neunationalspieler Leonhardt

Die Nürnberg Ice Tigers gaben am Sonntag die Verpflichtung von Neunationalspieler Danjo Leonhardt bekannt.

Wie der fränkische Klub mitteilte, erhält der 19 Jahre alte Stürmer Danjo Leonhardt einen Vertrag bis 2024.

"Er ist für sein Alter ein sehr reifer Spieler, der in Salzburg eine hervorragende Ausbildung genossen hat und extrem vielseitig einsetzbar ist", sagte Sportdirektor Stefan Ustorf den Neuzugang.

Nach einer guten Saison in Salzburg, die er komplett mit dem Profiteam verbrachte, wurde Leonhardt zuletzt erstmals zur WM-Vorbereitung der deutschen A-Nationalmannschaft eingeladen. Am Donnerstag erzielte er in Rosenheim gegen die Schweiz in seinem zweiten A-Länderspiel sein erstes Tor.

Leonhardt folgt Kechter

Bereits am Donnerstag hatten die Ice Tigers mit Roman Kechter einen talentierten deutschen Stürmer nach Nürnberg zurückgeholt und diesen ebenfalls bis 2024 an den Klub gebunden. Der 18-Jährige stammt aus dem Nachwuchs der Franken, spielte zuletzt aber im U-20-Bereich des renommierten schwedischen Klubs Rögle BK, für den auch Moritz Seider vor seinem NHL-Engagement bei den Detroit Red Wings aktiv gewesen war.

Aktuell bestreitet Kechter als Kapitän der deutschen U-18-Nationalmannschaft die Heim-WM in Landshut und Kaufbeuren.