Ice Tigers verlängern mit Rekordmann Reimer und Stürmer Stoa

Die Nürnberg Ice Tigers treiben ihre Kaderplanungen für die kommenden Spielzeiten weiter voran und haben zwei Offensivspieler gebunden.

Hängt noch eine weitere Spielzeit dran in Nürnberg: Patrick Reimer. IMAGO/Zink

DEL-Rekordscorer Patrick Reimer hat einen Tag vor Beginn der Play-off-Qualifikation seinen Vertrag bei den Ice Tigers um ein Jahr verlängert, Mittelstürmer Ryan Stoa wurde in Nürnberg gar für zwei weitere Spielzeiten gebunden.

Das teilten die Franken, die am Dienstag (19.30 Uhr/MagentaSport, ServusTV) gegen die Düsseldorfer EG - die Rheinländer mussten ohne ihren Cheftrainer anreisen - in die Vor-Play-offs starten, am Montag mit.

Seine Leistungen auf dem Eis und sein Charakter in der Kabine sind ein elementarer Baustein für die Ice Tigers. Sportdirektor Stefan Ustorf

"Patricks Anteil an unserer positiven Entwicklung ist nicht hoch genug einzuschätzen. Seine Leistungen auf dem Eis und sein Charakter in der Kabine sind ein elementarer Baustein für die Nürnberg Ice Tigers", sagte Sportdirektor Stefan Ustorf.

Elfte Saison in der Noris

Der 39 Jahre alte Reimer, der in der kommenden Spielzeit in die elfte Saison bei den Ice Tigers geht, hat in der laufenden Spielzeit gleich zwei Meilensteine erreicht. Ende November hatte er DEG-Urgestein und Ex-Teamkollege Daniel Kreutzer als Rekord-Scorer der DEL abgelöst und Anfang Dezember sein 1000. Spiel bestritten.

Der Olympia-Silbermedaillengewinner von Pyeongchang 2018 kommt in 1017 DEL-Einsätzen auf 379 Tore und 435 Assists. "Ich habe nach wie vor unglaublich viel Spaß in der Kabine und auf dem Eis, fühle mich gesundheitlich sehr gut und freue mich darüber, dass ich den Weg der Ice Tigers ein weiteres Jahr begleiten darf", sagte Reimer.

Stoas Erfahrung und Enthusiasmus erfreuen

Ryan Stoa bleibt zwei Jahre länger in Nürnberg. IMAGO/Eibner

Der 34 Jahre alte Kanadier Stoa unterschrieb indes einen neuen Zweijahresvertrag bis zum Saisonende 2023/24. "Mit seiner Erfahrung und seinem Enthusiasmus ist er sehr schnell zu einem absoluten Führungsspieler in unserer Mannschaft geworden", begründete Ustorf die weitere Zusammenarbeit.

Stoa war zur laufenden Spielzeit aus Schweden nach Nürnberg gekommen. Mit 15 Toren und 18 Assists in 46 Spielen ist er drittbester Torschütze und siebtbester Scorer im Team der Nürnberger. Aktuell ist Stoa verletzt.

