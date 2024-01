Ibrahimovic und die Zukunfts-Überlegungen

Arijon Ibrahimovic (18) gehört dem FC Bayern, läuft allerdings aktuell für Frosinone Calcio auf. Nun sind mehrere Klubs am jungen Angreifer interessiert.

Im vergangenen Sommer, nachdem er noch mit den Münchner Profis die Asientour in Tokio und Singapur absolviert hatte, hat er sich nach reiflicher Überlegung und Absprache mit den Verantwortlichen des FC Bayern für die Herausforderung in Italien entschieden. Per Leihe ging es für Arijon Ibrahimovic (18) am Deadline Day, dem 1. September, zu Frosinone Calcio. Ein für seine Entwicklung cleverer Entschluss, sich dem Aufsteiger anzuschließen. Denn der Fußball, den Trainer Eusebio di Francesco spielen lässt, passt zu ihm.

Musste sich der seit Dezember 18-Jährige anfangs noch bewähren und sich anbieten, darf er seit Oktober, dem siebten Spieltag, regelmäßig ran - und direkt bei seinem ersten Startelfeinsatz erzielte den Siegtreffer, womit er es prompt auf den Titel großer Sportmedien brauchte.

Ibrahimovic fühlt sich wohl, die Verantwortlichen von Frosinone sind ebenfalls glücklich. Wenig überraschend also, dass mehrere Klubs mit Europapokal-Ambitionen an ihm interessiert sind. AC Milan und Sporting Lissabon haben sich genauso nach ihm und seiner Zukunft erkundigt wie Eintracht Frankfurt. SGE-Trainer Dino Toppmöller kennt den Offensivallrounder ja noch gut aus seiner Zeit beim FC Bayern - wohin Ibrahimovic im Sommer, wenn die Leihe ausläuft, wieder zurückkehren könnte.

Sein Arbeitspapier beim Deutschen Rekordmeister hat eine Gültigkeit bis 2025. Erste Gespräche mit den Verantwortlichen an der Säbener Straße haben bereits stattgefunden. Zum einen geht es für die Bayern darum, ein Eigengewächs zu halten und zu entwickeln; zum anderen: Wird der Vertrag verlängert, gäbe es für Ibrahimovic im kommenden Sommer - falls gewünscht - erneut die Option für eine Leihe wie diese, die ihm aktuell sehr guttut.

Georg Holzner