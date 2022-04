Ibrahimovic fällt mit Knieproblemen gegen Inter aus

AC Mailand muss in den nächsten Tagen auf Zlatan Ibrahimovic verzichten. Der schwedische Altmeister wird damit auch ein wichtiges Pokalspiel gegen Rivale Inter Mailand verpassen.

Italienische Medien berichteten am Dienstag, dass Ibrahimovic an einer Überlastung des linken Knies leidet und voraussichtlich mindestens zehn Tage pausieren muss. Diese Befürchtung bestätigte Coach Stefano Pioli am Donnerstag und verkündete eine Ausfallzeit von weiteren sieben bis zehn Tagen.

Somit wird der 40-jährige Schwede das Ligaspiel am Freitag gegen den CFC Genua sicher verpassen. Und auch das Pokalspiel am kommenden Dienstag bei Inter Mailand kommt für den Schweden zu früh. Beide Mailänder Klubs treffen im Halbfinale aufeinander, das Hinspiel endete 0:0.

Ibrahimovic ist in dieser Saison immer wieder von Verletzungen geplagt. In der Liga kommt er aber immerhin auf 19 Spiele, dabei erzielte er acht Tore.