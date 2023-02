Ibrahimovic: Ein Tor fehlt zur perfekten Premiere

Der FC Bayern wechselt Ibrahimovic ein! Vor ein paar Jahren wäre eine solche Schlagzeile einer Sensation gleichgekommen. Doch Weltstar Zlatan trug nie das Münchner Trikot, stattdessen feierte Namensvetter Arijon beim 3:0 gegen den VfL Bochum sein Bundesligadebüt - als Zweitjüngster aller Zeiten beim FCB.

77. Minute, 3:0, alles entschieden. Zeit, einem Talent einen großen Moment zu schenken. Für den ob seiner Auswechslung wenig begeisterten Leroy Sané brachte Trainer Julian Nagelsmann Arijon Ibrahimovic. Der Offensivspieler nutzte die verbleibende Zeit, um positiv auf sich aufmerksam zu machen. In der 83. Minute leitete er eine Hereingabe von Kingsley Coman mit der Hacke zum mit ihm eingewechselten Daley Blind weiter, dessen Schuss jedoch in den Armen von Bochums Torwart Manuel Riemann landete.

Das Trikot als Souvenir

Eine Minute später hätte Ibrahimovic beinahe seinen ersten Bundesligatreffer bejubeln dürfen, als er seinen Fuß in eine Flanke Benjamin Pavards hielt, Riemann den Abschluss jedoch mit einem Reflex parierte. Vier Minuten später erneut Pech, erneut Riemann, der den Kopfball des frech aufspielenden Debütanten entschärfte. Das Trikot seines Debüts nahm Ibrahimovic anschließend mit nach Hause.

Mit 17 Jahren und zwei Monaten verpasste Ibrahimovic nur knapp den Sprung an die Spitze der jüngsten Bayern-Debütanten in der Bundesliga. Er rangiert auf Platz zwei, lediglich Paul Wanner war vor gut einem Jahr beim 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach kurz nach seinem 17. Geburtstag noch jünger. Wanner blieb am Samstag gegen Bochum 90 Minuten auf der Bank.

Erst am 17. Januar hatte der Rekordmeister die Vertragsverlängerung mit Ibrahimovic bis 2025 bekannt gegeben. "Er hat bei uns eine sehr gute Entwicklung genommen", ließ sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic zitieren. Der 17-Jährige spielte seit 2018 in der Jugend des FC Bayern, kam damals vom 1. FC Nürnberg. Zuletzt durfte er mit ins Wintertrainingslager nach Doha und trainiert regelmäßig mit dem Team von Julian Nagelsmann. Beim 4:4 im Testspiel gegen RB Salzburg reihte er sich vor dem Pflichtspielstart 2023 bei den Torschützen ein. Für die deutsche U 17 erzielte Ibrahimovic in zwölf Einsätzen neun Tore, für die U 18 sind ihm zwei Treffer in sechs Partien gelungen.