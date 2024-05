Ibrahimoglu & Co.: Österreichs "vergessene" Meister und Cupsieger

Es war ein gutes Jahr für Österreichs Legionäre. Neun von ihnen durften in acht verschiedenen Ländern den Meistertitel feiern. Nicht nur in Spanien und Italien, auch in Albanien und Luxemburg.

Die meisten Meister haben medial bereits ihre Würdigungen erhalten. David Alaba als verletzter "campeón" mit Real Madrid, Marko Arnautovic für den Gewinn des "scudetto" mit Inter Mailand. Dass das PAOK-Duo Stefan Schwab und Thomas Murg auf den letzten Abdruck den griechischen Super-League-Titel nach Thessaloniki holte, hat sich ebenso herumgesprochen, wie der fast schon wieder vergessene Meistertitel von Kevin Wimmer mit Slovan Bratislava. Dass Aleksandar Dragovic als Doublegewinner mit Roter Stern Belgrad nach Österreich zurückkehrt, ist auch keine Neuigkeit mehr.

Ibrahimoglus Goldtor

Aber es gibt noch ein paar "vergessene" Legionäre, die im Ausland Meister wurden. Erst am vergangenen Sonntag wurde der Ex-Rapidler Melih Ibrahimoglu in Albanien groß gefeiert. Der Wiener steht seit Jänner bei KF Egnatia unter Vertrag. Der Klub aus der 7.000 Einwohner zählenden Kleinstadt Rrogozhina in Mittelalbanien hatte gegen die Traditionsvereine aus Tirana, Shkodra oder auch Skenderbeu bisher wenig auszurichten. 2021 stieg Egnatia erstmals in die "Kategoria Superiore" auf und überraschte bereits im Vorjahr mit dem Pokalsieg. Ein Erfolg, den die Elf von Trainer Edlir Tetova am 14. Mai wiederholen konnte. Im Finale schlug sie den zum Abstieg verurteilten Ex-Meister FK Kukesi, der vor einigen Jahren auch einmal kurz von Peter Pacult gecoacht worden war, mit 1:0.

Vom Meistertitel trennte Ibrahimoglu zu diesem Zeitpunkt noch ein "Final Four". Zwar hatte Egnatia die eigentliche Meisterschaft nach 36 Runden punktgleich mit Partizani Tirana aufgrund der direkten Begegnungen denkbar knapp für sich entschieden, der Meister sollte aber erstmals im K.o.-Modus unter den besten vier Teams der Abschlusstabelle ausgespielt werden. Als besser platzierte Mannschaft des Grunddurchgangs reichte Egnatia im Semifinale ein 0:0 gegen Vllaznia, während sich Partizani mit 1:0 gegen Skenderbeu ins Finale schoss.

Widmung für Dwamena

Für das Finale in der Arena Kombëtare, dem 22.500 Zuschauer fassenden neuen Nationalstadion Albaniens, wurde eigens der englische Top-Schiedsrichter Anthony Taylor engagiert. Es wurde zum Triumphzug für Melih Ibrahimoglu. Der 23-Jährige traf in der 35. Minute zum 1:0 und durfte sich nach 90 Minuten als Goldtorschütze feiern lassen. Gejubelt hat der ehemalige U-20-Nationalspieler Österreichs, der danach ein U-21-Länderspiel für die Türkei bestritt, freilich mit der türkischen Nationalflagge. Die Heimat seiner Eltern könnte in der nächsten Saison auch zu seiner neuen Wirkungsstätte werden. Konyaspor und Basaksehir sollen die Favoriten auf seine Unterschrift sein, heißt es in den türkischen Medien, die auch Klubs aus Portugal, Österreich, Belgien und Russland zu den Interessenten zählen.

Den ersten Meistertitel widmete KF Egnatia jedoch einem anderen ehemaligen Spieler der (2.) Bundesliga: Dem am 11. November des Vorjahres verstorbenen Ghanaer Raphael Dwamena, der den Titelgewinn mit neun Toren in den ersten elf Runden auf den Weg gebracht hatte.

Meister von Luxemburg

Ein Happy End nahm die Saison noch für Christian Schoissengeyr. Nach seinem abrupten Aus im Februar 2023 beim NK Domzale war der dreimalige Nationalspieler der Dominikanischen Republik fast ein Jahr lang vereinslos, ehe er im vergangenen Jänner in Luxemburg beim FC Differdingen 03 unterkam. In seinen acht Spielen konnte sich der groß gewachsene Ex-Austrianer zweimal in die Torschützenliste eintragen und ging nur einmal als Verlierer vom Platz - in der letzten Runde gegen Fola Esch, als der Meistertitel längst feststand. Es folgten die ersten Meisterfeiern in Differdingen nach 45 Jahren. Damals zelebrierten noch die Red Boys, die sich 2003 mit AS Differdingen zum nunmehrigen FC 03 fusionierten.

Im luxemburgischen Cup hatte mit Raphael Holzhauser ein weiterer Österreicher die Hand bereits am Pokal, nachdem er früh für die Führung des entthronten Meisters Swift Hesperien gesorgt hatte, für den er im Frühjahr auf Torjagd ging (und 13 Tore in 17 Bewerbsspielen erzielte). Doch Progress Niederkorn glückte der Ausgleich und rettete sich ins Elferschießen, wo sich der Außenseiter, für den der Ex-Lustenauer Jonathan Schmid stürmte, mit 3:1 durchsetzte.

Holzhausers ehemaligen Austria-Klubkollegen Patrick Pentz erging es im dänischen Meisterschaftsfinish nicht viel besser. Mit einem 2:3 im Heimspiel gegen Aarhus musste sein Bröndby IF in letzter Minute noch Midtjylland den Vortritt lassen. Dort ist mit Martin Fraisl zwar auch ein österreichischer Torhüter beschäftigt, der allerdings meist auf der Bank Platz nehmen musste. Der Ex-Schalker kam auf sieben Saison-Einsätze in der Superliga.

Cupsieger und alte Bekannte

Zwei andere österreichische Torhüter kamen zu Pokal-Ehren. Heinz Lindner, der in Österreichs vorläufigem EM-Aufgebot steht, war beim 1:0-Finalsieg seiner Union St. Gilloise über Royal Antwerpen freilich wie in der gesamten Saison nur Ersatz. Hidajet Hankic überraschte mit einem 3:2-Sieg Botev Plovdivs über Bulgariens Serienmeister Ludogorets Razgrad. Der ehemalige Bundesliga-Keeper von Wacker Innsbruck zählt mittlerweile zu den Teamkandidaten von Bosnien-Herzegowina.

Als Feyenoord-Kapitän nahm Gernot Trauner die niederländische Cup-Trophäe entgegen, den Meistertitel musste er dem Ex-Salzburger André Ramalho und dessen PSV überlassen. Nicht der einzige ehemalige Bundesliga-Legionär, der zu Meisterehren kam. Gleich drei Ex-Rapidler bewiesen, dass es nicht an ihnen lag, dass der Teller seit 16 Jahren nicht nach Hütteldorf will: Nicolas Kühn räumte mit Celtic das Double ab, Srdjan Grahovac führte Bora Banja Luka zum dritten Meistertitel in Bosnien-Herzegowina und Giorgi Kvilitaia trug auf Zypern acht Tore zum Titelgewinn von APOEL Nikosia bei. Jeremy Guillemenot könnte (an der Seite des Ex-Salzburgers Jerome Onguené) mit Servette noch den Schweizer Pokal holen.

Die Ex-Austrianer Matan Baltaxa (Meister mit Maccabi Tel Aviv) und Andreas Poulsen (Cuspiger mit Silkeborg) hatten ebenso Grund zum Feiern wie Bernard Tekpetey (Meister mit Ludogorets), Luis Phelipe (rumänischer Meister mit FCSB), Bartlomiej Zynel (ohne Einsatz beim polnischen Meister Jagellonia), Seth Paintsil (Meister auf Malta mit den Hamrun Spartans) und Yusuf Otubanyo (Meister in Armenien mit Pyunik und Zweiter der Torschützenliste).