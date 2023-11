Ibisevic ist auf dem Sprung in die USA - in den Schwarz-Staff

Ein Angebot von Hertha BSC, künftig als Top-Talente-Trainer zu arbeiten, schlug Vedad Ibisevic (39) aus. Jetzt zieht es den Ex-Profi nach kicker-Informationen beruflich in die USA.

Die Vorgespräche im Sommer liefen recht aussichtsreich, das Job-Profil war klar definiert. Vedad Ibisevic sollte bei Hertha BSC ab September als sogenannter Übergangstrainer zwischen Nachwuchs- und Profibereich die Top-Talente des Hauptstadt-Klubs betreuen. Doch zu einer Unterschrift kam es nicht.

Den langjährigen Bundesliga-Torjäger (127 Tore in 344 BL-Einsätzen für Aachen, Hoffenheim, Stuttgart, Hertha, Schalke) zieht es auch künftig in den Profibereich - und über den großen Teich. Bei der MLS-Franchise New York Red Bulls soll Ex-Hertha-Coach Sandro Schwarz in Kürze als neuer Headcoach einsteigen. Schwarz, von dem sich Hertha Mitte April dieses Jahres getrennt hatte, will nicht nur seinen langjährigen Assistenten Volkan Bulut sowie Video-Analyst Daniel Fischer zu seinem Projekt in Übersee mitnehmen, sondern auch Ibisevic.

In den USA begann Ibisevics aktive Karriere

Bei Hertha hatte der bosnische Ex-Nationalspieler als Co-Trainer unter Pal Dardai, Tayfun Korkut, Felix Magath und Schwarz gearbeitet. Für ihn schlösse sich mit der Rückkehr nach Nordamerika ein Kreis. Um den Wirren des Bosnien-Kriegs zu entkommen, war die Familie des damals 15-jährigen Ibisevic zunächst in die Schweiz übergesiedelt und 2001 zu Verwandten nach St. Louis in die USA. Dort spielte der Angreifer, der neben der bosnischen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt und dessen Eltern und Schwester später dort blieben, für Saint Louis Billikens (Saint Louis University), die St. Louis Strikers und Chicago Fire PDL, das Nachwuchsteam von Chicago Fire, in der USL Premier Development League.

Ibisevic galt seinerzeit als einer der besten Jugendspieler seines Jahrgangs in den Vereinigten Staaten. 2004 kehrte er nach Europa zurück - zu Paris Saint-Germain, das ihn Anfang 2005 nach Dijon verlieh, ehe ihn im Sommer 2006 der damalige Bundesliga-Aufsteiger Alemannia Aachen verpflichtete.

New York Red Bulls, der Schwesterklub von RB Leipzig, hatte die Regular Season in der Eastern Conference auf Platz 8 beendet und war in der ersten Play-off-Runde Anfang November an Cincinnati FC gescheitert. Coach Troy Lesesne war Mitte November geschasst worden, auch Sportdirektor Denis Hamlett musste nach mehr als sechseinhalb Jahren seinen Posten räumen. In New York treffen Schwarz und sein Stab in Dominik Wohlert auf einen Ex-Herthaner. Der Sohn des früheren Bundesliga-Profis und langjährigen Hertha-Scouts Torsten Wohlert war bei Hertha BSC Scout und als Videoanalyst Teil des Trainerteams. Seit Januar 2022 arbeitet er für New York Red Bulls.