Ibisevic-Comeback bei Hertha - als Trainer

Hertha BSC hat Vedad Ibisevic zurückgeholt: Der ehemalige Kapitän wird neuer Offensivtrainer bei den Berlinern und beendet damit seine Profikarriere.

Vedad Ibisevic (36) ist zurück in der Bundesliga. Der einstige Topstürmer (344 BL-Spiele, 127 Tore) arbeitet künftig wieder für Hertha BSC - aber nicht als Spieler: Wie die Berliner am Mittwoch mitteilten, wird der ab Freitag 37-jährige Ex-Kapitän mit sofortiger Wirkung Offensivtrainer für die Profis und im Nachwuchs.

"Der Verein liegt mir seit meiner Zeit hier in Berlin sehr am Herzen", so Ibisevic, der seit seiner Vertragsauflösung beim FC Schalke im Dezember 2020 ohne Job war und seine Profilaufbahn nun offiziell beendet hat. "Ich fühle mich als Herthaner und bin glücklich und dankbar, dass ich diese Aufgabe jetzt übernehmen kann."

Dardai: "Ibisevic schon als Spieler mein verlängerter Arm"

Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic freut sich, dass mit Ibisevic ein "weiterer Herthaner im Verein" eingebunden wurde. Der 83-malige Nationalspieler Bosnien-Herzegowinas hatte zwischen 2015 und 2020 in 159 Pflichtspielen 56-mal für die "Alte Dame" getroffen. "Ich bin davon überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten als ehemaliger Topstürmer dabei mithelfen wird, unsere Offensivspieler im Profi- und Leistungsbereich noch besser zu machen", so Bobic weiter.

Für Trainer Pal Dardai war Ibisevic "schon zu seiner Zeit als Spieler mein verlängerter Arm auf dem Platz. Er ist eine Führungspersönlichkeit, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und auf seinen Input als Trainer für diesen wichtigen Bereich. Wir können dadurch das Training insgesamt noch individueller gestalten."

Ibisevic, der von "guten Gesprächen" mit der Hertha-Führung - "insbesondere mit Fredi und Pal" - berichtete, war 2006 von Dijon zu Alemannia Aachen gewechselt und hatte den deutschen Profifußball nicht mehr verlassen. Über die TSG Hoffenheim, für die er nach dem Bundesliga-Aufstieg 2008 in der Bundesliga-Hinrunde 18-mal traf, ehe er sich das Kreuzband riss, landete er 2011 beim VfB Stuttgart und 2015 schließlich bei Hertha BSC. Als sein Vertrag dort 2020 nicht mehr verlängert worden war, schloss er sich im September ablösefrei Schalke an, machte für den späteren Absteiger aber nur vier Bundesligaspiele.