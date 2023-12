GWD Minden verpflichtet Spielmacher

Der Rückraum von GWD Minden für die Saison 2024/25 nimmt Formen an. Ian Weber hat bei den Grün-Weißen einen Zweijahres-Vertrag unterschrieben. Der Spielmacher kommt vom Ligakonkurrenten TV Hüttenberg an die Weser.

"Ian hat bereits mit seinen 23 Jahren einen großen Erfahrungsschatz in der 2. Handball-Bundesliga und kann sowohl auf der Halbposition als auch zentral verteidigen. Mit seinem Potenzial und seiner Einstellung ist Ian unser absoluter Wunschspieler", erklärte Nils Torbrügge.

Der Geschäftsführer von GWD Minden fügt an: "In unserem Bestreben, eine GWD-Mannschaft mit Charakter und einem hohen Identifikationspotential zu formen, ist er ein sehr wichtiger Baustein. Ich freue mich, dass wir ihn von unserer Vision überzeugen konnten und dass er bereit ist, den grün-weißen Weg in den beiden nächsten Jahren mitzugehen."

Auch Ian Weber selbst berichtet von großer Lust auf die Aufgabe in Minden: "Nach acht Jahren in Mittelhessen ist es für mich an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Ich glaube, dass bei GWD jetzt eine Entwicklung stattfindet, die gut zu meinen persönlichen Zielen passt. Ich freue mich ganz einfach auf die Zeit in Minden."

Seine sportlichen Wurzeln hat Ian Weber in Hessen, wo er bei der TGB Darmstadt mit dem Handballspielen begann. Über Weiterstadt führte sein Weg zur HSG Wetzlar, mit der er 2017 noch als B-Jugendlicher die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft gewinnen konnte. Seit Februar 2020 läuft Ian Weber für den TV Hüttenberg auf, zunächst mit Zweitspielrecht, seit 2022 alleinig.

Beim TV Hüttenberg hat sich der 23-Jährige zum Führungsspieler entwickelt und steht aktuell mit 95 Toren auf dem dritten Platz der Torschützenliste in der 2. HBL. Von der U16 an durchlief er alle Jugend- und Junioren-Nationalteams des Deutschen Handballbundes.