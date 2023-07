Hype, Titelchancen, Schlusslicht: Messis Miami-Mission startet

In der Nacht auf Samstag wird Lionel Messi (36) sein Debüt für Inter Miami geben. Der Hype ist riesig, die Unterstützung groß, die Aufgabe aber auch.

Nicht nur in den USA können sie es kaum erwarten, ehe Lionel Messi in einem Pflichtspiel seine Arbeit aufnimmt. In der Nacht auf Samstag (2 Uhr, MESZ) trifft Miami im "Leagues Cup" - ein zum dritten Mal ausgetragener Pokalwettbewerb mit US-Teams und Vereinen aus Mexiko - auf Cruz Azul. Nach einer von Medienrummel geprägten Woche wird es also ernst für Messi.

"The hype is real" - und wie groß die Begeisterung rund um die Ankunft des Argentiniers ist, zeigten alleine die Instagram-Zahlen Inter Miamis. Vor der Bekanntgabe folgten dem MLS-Klub rund 900.000 Menschen, keine 48 Stunden nach Durchsickern des Wechsels waren es bereits 6,4 Millionen. Wenige Stunden vor dem Debüt Messis sind es 10,6 Millionen. Zum Vergleich: Das bekanntere Inter, der Champions-League-Finalist aus Mailand, hat "nur" 9,9 Millionen Fans bei Instagram.

Für Messi steht allerdings der Sport im Fokus, das hat er bereits bei seiner Präsentation unterstrichen: "Dies ist eine fantastische Gelegenheit, und gemeinsam werden wir dieses wunderbare Projekt weiter ausbauen." Steigerungsbedarf gibt es allemal, Miami stellt aktuell das schwächste MLS-Team. Nur Messis neuer Klub hat erst 18 Punkte geholt. Auch wegen eines traumhaften Freistoßes von Eduard Löwen verlor Inter jüngst mit 0:3 gegen St. Louis City SC und hat damit 14 seiner 22 Ligaspiele verloren.

Wegen des eingeschobenen Pokalwettbewerbs, der eine erste Titelchance für Messi & Co. darstellt, muss der prominenteste Neuzugang mindestens bis 21. August (Heimspiel gegen Charlotte FC) warten, ehe er sein MLS-Debüt feiern kann. Dann soll eine Aufholjagd gestartet werden, um möglichst noch in die Play-offs einzuziehen.

Im US Open Cup winkt das Finale

Das bislang beste Franchise-Ergebnis aus der Vorsaison (48 Punkte und Rang sechs) ist in weiter Ferne. Doch auf dem Transfermarkt macht Miami Druck: Neben Messi holte der Klub von David Beckham bereits Sergio Busquets und Jordi Alba. Über Engagements von Andres Iniesta und Luis Suarez wird spekuliert. Wenn das passiert, stünden fünf der elf Spieler, die 2015 in Berlin das Champions-League-Finale als Teil der Anfangsformation gewannen, im Kader des ambitionierten Inter.

Eine weitere Titelchance will Miami nur wenige Tage nach dem Re-Start der MLS am Leben halten: Im US Open Cup, dem wichtigsten Pokalwettbewerb in den USA, steht der Beckham-Klub im Halbfinale. Dort wartet am 24. August der FC Cincinnati, mit 51 Zählern aktueller Spitzenreiter der Eastern Conference Division - und damit auf dem Papier 14 Plätze vor Messi und seinen Teamkollegen. Es wäre eine passende Gelegenheit, die "neuen" Machtverhältnisse in der MLS aufzuzeigen.