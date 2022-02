Hype oder Hochbegabter? Was Endrick über Real, Barça und seine Idole sagt

Er gilt als das neue Wunderkind Brasiliens, die Topklubs sollen bereits Schlange stehen. Endrick, gerade mal 15 Jahre alt, spricht über Real, Barcelona - und ein Geschenk, das er von Vinicius Junior erhielt.

Es ist der Traum vieler junger Spanier. Einmal auf dem Titel der "Marca", Spaniens größter Sportzeitschrift, stehen. Für einen 15-Jährigen aus Brasilien wird es allmählich zur Gewohnheit - am Dienstag war sein Konterfei schon zum zweiten Mal abgebildet.

Endrick Felipe Moreira de Sousa, kurz Endrick - das ist längst kein Geheimtipp mehr. "Nike" hat ihn bereits unter Vertrag genommen, obwohl er noch nicht mal ein einziges Profispiel bestritten hat. Bei Instagram hat er 700.000 Follower. Auch so ziemlich jeder große Klub in Europa soll an dem (aktuell noch) 1,73-Meter-Steppke aus Brasilia interessiert sein. Sein spektakuläres Fallrückzieher-Tor bei der "Copinha", dem wichtigsten Jugendturnier Brasiliens, ging viral, hunderttausende User klicken bei Youtube auf seine besten Szenen.

Alles nur ein Hype oder steckt in Endrick eben doch der neue Neymar? Klar ist: Der Stürmer ist schon jetzt in aller Munde. Im großen "Marca"-Interview sprach Endrick nun unter anderem über …

… den Gewinn der Copinha mit Palmeiras: "Ich hatte erwartet, eine gute Copinha zu spielen, aber nicht so entscheidend zu sein. Es war ein großer Moment für mich, ich habe es geschafft, gegen Spieler im Alter von bis zu 21 Jahren sehr gut zu spielen. Mit Gottes Hilfe habe ich den 'Dener' (Preis für das beste Tor mit einem Fallrückzieher aus 16 Metern), den MVP der Fans und den MVP der Copinha gewonnen. Ohne das Team und ohne Demut hätte ich das alles nicht geschafft."

… den Hype um seine Person: "Ich bleibe ruhig. Ich versuche, einen klaren Kopf zu bewahren und mit den Füßen auf dem Teppich zu bleiben. Viele fragen mich nach Autogrammen, auch viele nach Fotos. Ich versuche so viel wie möglich zu machen, damit alle glücklich sind."

… seine Spielweise: "Ich bin ein Spieler mit Charakter, der immer versucht, das Schwierigste zu tun. Ich versuche, Matches zu entscheiden, spiele viel für das Team, das ist das Wichtigste. Als ich in die U 20 aufstieg, habe ich als Flügelstürmer angefangen, ich habe gut gespielt und viele Tore geschossen, aber ich spiele lieber als Mittelstürmer, was meine ursprüngliche Position ist. Das Wichtigste für mich ist, die letzte Verteidigungslinie zu durchbrechen, um in den Strafraum zu kommen und Tore zu schießen."

… seine Idole: "Mir gefällt und ich identifiziere mich mit Mbappé, weil ich jung bin und seine Eigenschaften habe. Mein Idol ist Cristiano Ronaldo, ein spektakulärer Typ, ein Phänomen. Ich muss seine Wege einschlagen."

… seinen Klub Palmeiras: "Es ist das Team, das mir in Sao Paulo die Türen geöffnet hat. Ich muss mich bei allen bedanken. Man hat an mein Potenzial geglaubt und mich in höhere Sphären befördert. Im Juli werde ich 16 Jahre alt und kann dann in der Profimannschaft sein."

… Real Madrid: "Es ist ein Klub, den ich auch wegen Cristiano Ronaldo schätze, dem ich immer gefolgt bin mit den vier Champions-League-Titeln. Ich habe eine große Zuneigung zu Real, auch wegen der Geschichte und weil es eine sehr gute Mannschaft ist. Es ist sehr befriedigend für mich zu wissen, dass sie mich beobachten und meine Spiele miterleben. Aber ich muss mehr tun, ich muss mehr geben, ich habe noch einen weiten Weg vor mir."

… den FC Barcelona: "Auch eine sehr gute und tolle Mannschaft mit unglaublichen Spielern, auch wenn einige wie Messi, Xavi und Iniesta nicht mehr spielen. Es ist gut, dass einige der Besten der Welt meine Laufbahn als Spieler und Mensch verfolgen."

… ein Trikot von Vinicius Junior, das er von Real geschenkt bekam: "Das war ein großartiger Moment für mich. Ich unterstütze ihn sehr, auch Real Madrid. Ich danke ihnen und warte auf sie hier in Palmeiras. Ich muss Real noch ein unterschriebenes Palmeiras-Shirt schicken."