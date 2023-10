"Hybrid"-Brandt und die Positionsdebatte: "Es ist Fluch und Segen zugleich"

Gegen Werder Bremen wurde Julian Brandt zum Matchwinner - als verkappter Flügelspieler. Für den Jubilar der besonderen Art ein zweischneidiges Schwert.

Julian Brandt hat einen Lauf. Am Freitagabend verbuchte er im siebten Ligaspiel in Serie eine direkte Torbeteiligung. Eine der besonders schönen und wichtigen Sorte, war der Heber in die Maschen doch gleichbedeutend mit dem entscheidenden Treffer beim 1:0 gegen Weder Bremen. Die Krönung eines ohnehin besonderen Abends für den 27-Jährigen, der als drittjüngster Bundesligaspieler bisher seinen 300. Ligaeinsatz feierte.

"Das ist schon relativ gut gelungen", ordnete der Jubilar und Matchwinner nach Abpfiff bei DAZN ein, wollte aber von großen Feierlichkeiten nichts wissen. Zu sehr schlauchten ihn Reisestrapazen und Zeitverschiebung nach dem USA-Trip mit dem DFB, mit dem er noch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (2.15 Uhr deutscher Zeit) auf Mexiko getroffen war. "Dementsprechend bin ich froh, wenn ich im Bett liege."

Brandt stellt Terzic vor "die Qual der Wahl"

Bevor der gebürtige Bremer sich allerdings seine wohlverdiente Ruhepause nehmen konnte, äußerte er sich noch zu seiner ganz persönlichen Zwickmühle positioneller Natur. Denn abermals war er von Edin Terzic als Außenspieler aufgeboten worden, obwohl er sich im Zentrum eigentlich wohler fühlt. "Es ist Fluch und Segen zugleich, wenn du eine Vergangenheit auf dem Flügel hast, der Trainer vor der Qual der Wahl steht und dich dann auch gerne mal außen spielen lässt."

Dabei sind dem feinen Techniker seine Stärken in der etwas ungeliebten Rolle durchaus bewusst. "Ich interpretiere die Position anders als es klassische Flügelspieler tun würden. Ich versuche, möglichst reinzuziehen und glaube, dass das gut mit Marco (Reus, d. Red.) passt." Viel in Bewegung sei das Duo, durch dessen Rochaden Brandt ohnehin eine "Hybrid-Position" innehabe, aber auch wisse, "dass ich eine gewisse Verantwortung habe, das Spiel breit zu machen".

Siegtreffer als BVB-Blaupause

Den spielentscheidenden Laufweg allerdings führte Brandt in ebenjenem Halbraum aus, den er, von der Außenbahn kommend, so gerne ansteuert. "In dem Moment klappt es natürlich super", lobte er den Spielzug, der für ihn eine Blaupause des gewünschten Dortmunder Spiels darstellte. "Im Grunde genommen sollte das der Schlüssel sein: Dass wir immer in Bewegung bleiben, in den richtigen Moment auch tauschen, um den Gegner zu verwirren und rauszuziehen." Wenn sein Team diese Abläufe weiterentwickle, so Brandt abschließend, "dann schießen wir auch mehr Tore".

Aus Dortmunder Sicht wird zu hoffen sein, dass bereits in wenigen Tagen eine weitere Entwicklung zu sehen ist. Schließlich steht der BVB im dritten Gruppenspiel der Champions League bei Newcastle United am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) bereits unter Druck. Nach zwei torlosen Auftritten gegen PSG (0:2) und Milan (0:0) wären erste Treffer in der Königsklasse unabdingbar.