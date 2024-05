HV Schleswig-Holstein kooperiert mit Learn Handball

Sascha Zollinger, Geschäftsführer des HV Schleswig-Holstein (HVSH) spricht im Interview über die Kooperation mit Learn Handball und die Kinderhandballtrainer-Ausbildung.

Welche Intention steckt für den Handball-Verband Schleswig-Holstein hinter der Kooperation mit Learn Handball?

Sascha Zollinger: Es gibt unterschiedliche Motivlagen. Wir sind zuallererst davon überzeugt, dass wir als Landesverband den Trainern und Übungsleitern in der Basisschulung des Kinderhandballs einen richtig guten Impuls geben können, der die normalen Themen der Ausbildung gut ergänzt.

Außerdem haben wir natürlich als Landesverband ein hohes Interesse daran, dass wir unser Portfolio im Kinderhandball immer wieder updaten und das Thema digitale Lehrinhaltevermittlung ist natürlich ein wichtiger Baustein. Während Corona waren wir einer der ersten Landesverbände, die Aus- und Fortbildung online angeboten haben, und in diesen Kontext passt natürlich auch Learn Handball.

Und natürlich bietet diese Möglichkeit auch schlicht und einfach einen Mehrwert für die Menschen, die sich im Kinderhandball engagieren. Denn wir haben gerade bei den Kleinen einen richtigen Zulauf nach Corona, das belegen auch die Zahlen, aber leider das Problem, dass wir viele ehrenamtliche Trainer und Übungsleiter in dieser Zeit verloren haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir den Neulingen - häufig auch Eltern, die das Amt übernehmen, damit ihre Kinder ein Angebot haben - fachlich hochwertigen Input bieten können.

Wie sieht die Kooperation konkret aus?

Wir bieten im Rahmen unserer Kinderhandballgrundkurse - oder der Kinderhandballtrainer-Ausbildung, wie das Angebot seit Anfang des Jahres offiziell heißt - eine Einführung in Learn Handball an. Die Teilnehmer bekommen Testversionen und können die App in Ruhe ausprobieren. Im Nachgang zur Ausbildung gibt es die Möglichkeit, an einem Termin mit den Verantwortlichen von Learn Handball teilzunehmen, wenn Interesse besteht.

Und dann?

Bei dem Termin wird das "Produkt" Learn Handball noch einmal genauer vorgestellt und die verschiedenen Tools wie die Übungsbibliothek oder die Trainingspläne erklärt. Es werden natürlich auch die verschiedenen Pakete präsentiert, die Learn Handball anbietet - und wenn Teilnehmer wirklich ein Paket buchen wollen, gibt es einen Rabatt. Als Verband selbst partizipieren wir dabei nicht monetär von der Kooperation - es geht uns lediglich darum, unseren Vereinen ein günstiges Angebot machen zu können.

Wie groß ist das Interesse?

Ich weiß von einigen Vereinen, dass sie im Nachgang das Vereinspaket gebucht haben. Andere Vereine haben vorher schon Learn Handball genutzt, die Teilnehmer kannten es daher schon. Als Landesverband begrüßen wir das natürlich. Wenn ich eine Zahl nennen müsste, würde ich schätzen, dass acht bis zehn Teilnehmer pro Kurs an dem Informationsabend nach dem Lehrgang teilnehmen - von insgesamt 25 bis 30 Teilnehmern.

Da du beide Begriffe bislang verwendet hast, nur als Klarstellung: Was ist der Unterschied zwischen einem Kinderhandballgrundkurs und der Kinderhandballtrainer-Ausbildung?

Die Kinderhandballgrundkurse waren in den vergangenen Jahren unsere Basisqualifikation im Kinderhandball. Das hat 20 Lerneinheiten an einem Wochenende umfasst. Rund um die Europameisterschaft im Januar hat der Deutsche Handballbund diesen ersten Schritt zu einer Kinderhandballtrainer-Ausbildung erweitert, die 40 Lerneinheiten umfasst. Diese ist jetzt in ganz Deutschland einheitlich und hat nicht nur bei uns die vorherigen Kinderhandballgrundkurse ersetzt.

Wie groß ist generell die Nachfrage der Vereine an der Ausbildung im Kinderhandball?

Die Zahlen sind überwältigend! Wir haben 2023 in den dezentralen Kinderhandballgrundkursen in den 14 Kreisverbänden insgesamt 340 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt. Unsere Vereine lechzen förmlich nach solchen niedrigschwelligen Angeboten und der Bedarf ist auch flächendeckend da. Wir können leider gar nicht alle Anfragen erfüllen, die uns erreichen, weil wir nicht so viele Referenten haben.

Das klingt ja wirklich gut …

Wir freuen uns riesig darüber! Spieltechnisch sind wir als Landesverband für den Kinderhandball nicht zuständig - der Spielbetrieb wird in den Kreisen organisiert -, aber dass wir jetzt über das Lehrwesen so viel machen können, ist natürlich toll und das machen wir sehr gerne. Es ist aus unserer Sicht auch extrem wichtig, dass die Kinderhandballtrainerausbildung weiterhin dezentral in den Kreisen stattfindet, weil die Wege für die Teilnehmer dann kurz sind.

Magst du abschließend einen kurzen Einblick geben, wie die Situation im Kinderhandball bei euch im Norden ist? Auf anderen Flächenländern gibt es immer wieder Berichte, dass es weniger Mannschaften gibt und die Fahrtwege schon bei den Jüngsten länger werden.

Es ist nicht wegzudiskutieren, dass man durch die vermehrte Bildung von Spielgemeinschaften längere Wege hat und immer weiter fahren muss. Früher hatten die meisten Vereine eigene Abteilungen, heute schließt man sich zusammen - und zusammen mit dem allgemeinen Rückgang der Mitgliedzahlen in den letzten Jahrzehnten wird es immer schwieriger, einen eigenen Spielbetrieb in jedem Kreisverband auf die Beine zu stellen.

Daher werden zunehmend Insellösungen geschaffen - Steinburg und Dithmarschen arbeiten beispielsweise zusammen und haben einen gemeinsamen Spielbetrieb im Kinderhandball über die Kreisgrenze hinweg. In der D-Jugend gibt es auch die Tendenz, dass gerade die leistungsstärkeren Teams freiwillig immer weiter fahren, sodass der Spielbetrieb schon fast übergeordnet in ganz Schleswig-Holstein ist. Wer das nicht leisten kann - auch, weil die Eltern zeitlich oder finanziell den Fahrtaufwand nicht leisten können - spielt aber natürlich weiterhin regional. Insgesamt lässt sich jedoch erfreulicherweise feststellen - und die Zahlen lügen nicht -, dass es wieder mehr Kinder werden.

Was ist deine Erklärung?

Die Entwicklung in jedem Verein steht und fällt mit dem individuellen Ehrenamt. Ich war früher ehrenamtlich im Kreishandballverband Flensburg aktiv und da haben wir gesehen, dass der Kinderhandball in den umliegenden Vereinen gewachsen ist, als der Förderverein der SG Flensburg-Handewitt an die Grundschulen gegangen ist.

Kurz gesagt: Wenn du als Verein investiert, dann hast du einen Zulauf - und auf lange Sicht vielleicht sogar zwei oder drei Mannschaften in der F-Jugend. Wenn die Vereinsstruktur jedoch einen großen Einsatz nicht hergibt, bekommst du die F-Jugend nur knapp zusammen oder spielst gemischt. Es ist also immer die Frage, wie ein Verein seine Ressourcen - Hallenzeiten, Trainer, Ehrenamtler - einsetzt.

Über Learn Handball

Die Learn Handball App - die Übungsbibliothek auch direkt in der Halle immer dabei. Learn Handball

Learn Handball ist das ideale Werkzeug für alle Handballtrainer:innen - egal ob noch ganz neu mit dabei oder bereits mit viel Erfahrung. Learn Handball hilft Dir dabei, während der gesamten Saison ein unterhaltsames und lehrreiches Training durchzuführen - natürlich angepasst an die Altersgruppe und das Niveau Deines Teams.

Insgesamt stehen bei Learn Handball, das von Andy Schmid und Bjarte Myrhol gemeinsam mit zwei Mitstreitern entwickelt wurde, über 700 Videos für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren zur Verfügung.

Zudem findet sich neben Kategorien wie "Handball skills", "Injury free" und den "Learn Handball Awards" auch die Rubrik "Learn from the stars". Dort geben einige der größten Handballstars wie u.a. Uwe Gensheimer, Sander Sagosen oder Emily Bölk ihre Tricks weiter.

Die App soll Inspiration für die Trainer:innen sein. Außerdem wird der Trainingsalltag durch bereits vorgefertigte Trainingspläne und die Möglichkeit, diese digital zu bearbeiten bzw. eigene Übungen hinzuzufügen vereinfacht. Für Fragen zur App, zu Preisen und Modellen steht das Learn-Handball-Team zur Verfügung.

