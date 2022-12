Huybrechts über Coup: "Das war nicht Peter Wright"

Überraschend klar gewann Kim Huybrechts gegen den amtierenden Weltmeister Peter Wright. Nach der Partie wunderte sich der "Hurricane" über die schwache Leistung seines Gegners.

Ein Average von nur 91,28 Punkten pro Aufnahme, dazu die schwache Doppelquote von nur 32 % - in seinem Drittrundenmatch präsentierte sich der amtierende Weltmeister Peter Wright so gar nicht weltmeisterlich und verlor am Ende verdient mit 1:4 gegen Kim Huybrechts. Der "Hurricane", derzeit an Nummer 31 in der Order of Merit gesetzt, zeigte sich nach der Partie überrascht von der schwachen Vorstellung seines favorisierten Gegenübers.

"Das war nicht Peter Wright", erzählte der 37-Jährige voller Verwunderung. "Ich habe den Namen Peter Wright geschlagen, aber nicht die Person". Der "wahre" Wright sei am Donnerstagabend nicht anwesend gewesen. Wie Huybrechts am "Sport-1"-Mikrofon erzählte, habe ihm "Snakebite" bereits im Vorfeld der Partie gestanden, dass er sich "nicht gut" fühle und "sehr nervös" sei.

Normalerweise ist er 20-mal besser. Kim Huybrechts

"Er hat nicht einmal 60 Prozent von dem gezeigt, was er eigentlich kann", sagte Huybrechts und blieb bescheiden. "Normalerweise ist er 20-mal besser. Deshalb werde ich jetzt auch nicht damit angeben, dass ich ihn geschlagen habe." Er habe seine Chancen genutzt und die Fehler des Schotten bestraft.

Belgisches Duell im Achtelfinale

Der 52-jährige Wright hatte trotz seiner 1:0-Satzführung nie richtig in die Partie gefunden, zwischendurch wechselte er mehrmals seine Darts. Huybrechts reichte dank der großen Probleme des Weltranglistenzweiten eine solide Leistung für den Einzug ins Achtelfinale. Dort trifft er am Freitagnachmittag auf seinen Landsmann Dimitri Van den Bergh. Wright hatte im vergangenen Januar im WM-Finale den Engländer Michael Smith bezwungen und seinen zweiten Titel nach 2020 eingefahren.