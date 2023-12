Huybrechts kassiert "White Wash": Veenstra trifft auf van Gerwen

Die Nachmittags-Session am Samstag ist mit einem Ausrufezeichen gestartet. Der Niederländer Richard Veenstra watschte mit Kim Huybrechts einen gesetzten Spieler per "White Wash" ab - und trifft nun auf Michael van Gerwen.

Zum Auftakt der Nachmittags-Session im Ally Pally wurde der kommende Gegner für Michael van Gerwen gesucht. Mit Kim Huybrechts (38) startete der 31. der Darts-Weltrangliste in die Weltmeisterschaft, sein Gegner war der Niederländer Richard Veenstra (42), der zum Auftakt Ben Robb souverän mit 3:0 geschlagen hatte.

Der WM-Debütant startete auch gegen "The Hurricance" stark, per 136er Finish schnappte sich Veenstra das erste Leg, ließ danach ein Break folgen und brachte anschließend sein zweites Anwurf-Leg mühelos durch. Klare Geschichte also im ersten Satz, Huybrechts war noch nicht wirklich angekommen im Ally Pally. Auch der zweite Satz flog dem Belgier um die Ohren, trotz zweimaligem Anwurf gewann Veenstra erneut mit 3:0.

Huybrechts haderte mit einigen Bouncern - und kam auch im dritten Satz nicht aus Veenstras Schwitzkasten. Der Underdog fegte weiter über Huybrechts hinweg und gewann auch den letzten Satz zu null - der "White Wash" war somit perfekt. In Runde 3 kommt es nun zum Duell zweier Niederländer.