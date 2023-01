Hutzler übernimmt Don Bosco Bamberg

Die DJK Don Bosco Bamberg hat einen Nachfolger für Andreas Baumer gefunden. Mit Michael Hutzler übernimmt ein Coach die DJK, der auch schon beim Lokalrivalen in der Verantwortung stand.

Nach "vielen Gesprächen mit mehreren potentiellen Kandidaten" habe man sich am Montag letztlich mit dem "Wunschkandidaten" einigen können, schreiben die Verantwortlichen der DJK Don Bosco Bamberg in einer Meldung.

Und der heißt Michael Hutzler und ist in Bamberg gut bekannt. Von 2017 bis 2021 stand der heute 53-Jährige beim Stadtviralen Eintracht an der Seitenlinie, stieg aus der Landes- in die Bayernliga auf. Zuletzt gab es für ihn Engagements bei der DJK Ammerthal und dem ATSV Erlangen, Hutzler ist folglich ein Kenner der Bayernliga Nord.

Schon am Dienstagabend bittet er zur ersten Trainingseinheit - und mit ihm Dennis Weiler, der ihn als Co-Trainer unterstützen wird. Große Anlaufzeit darf sich Hutzler nicht nehmen: Die DJK überwintert aktuell auf Rang 15 und somit in Abstiegsnöten. Nach dem jüngsten Cut bei den Bambergern - sowohl Sportchef Holger Denzler als auch Cheftrainer Andreas Baumer mussten ihren Hut nehmen - soll das Ruder herumgerissen werden.