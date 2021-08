Hutzler über straffes Programm: "Belastung geht nicht spurlos an einem vorbei"

Nach einer für die junge Saison fast utopisch langen Pause von fünf Tagen steht an diesem Wochenende bereits der 6. Spieltag in der Bayernliga Nord auf dem Programm. Allerdings, so ganz korrekt ist das auch nicht. Mit den angesetzten Pokalspielen und einigen Tests absolvierten die meisten der 18 Vereine praktisch schon die dritte englische Woche in Folge. Und eine weitere wird folgen.

Beschäftigen wir uns zunächst mit den Pokal-Teilnehmern. Diese erhielten am vergangenen Dienstagabend schon einen kleinen Vorgeschmack auf den 6. Spieltag. Mit dem direkten Duell zwischen der DJK Ammerthal und der DJK Vilzing trafen zwei "Schwergewichte" der Liga aufeinander. Am Ende gewann der Tabellenführer nach Rückstand noch mit 3:1 und löste das Ticket für die nächste Runde. Allerdings sah man beim Blick auf die Aufstellungen beider Teams doch einige Änderungen gegenüber dem letzten Punktspiel. Während bei Vilzing Fabian Trettenbach oder Jim Patrick Müller lediglich auf der Bank saßen, hatte auch Michael Hutzler bei den Hausherren fleißig rotiert. "Wir mussten für diese Partie doch den ein oder anderen Wechsel vornehmen, da wir nach den ersten harten englischen Wochen einige angeschlagenen Spieler im Kader haben. Die Belastung geht nicht spurlos an einem vorbei." Während Ammerthal bereits am Freitag Aufsteiger SC Feucht empfängt, hat die DJK Vilzing den nächsten Oberpfälzer Rivalen vor der Brust - die DJK Gebenbach.

In Feucht hat man vor der schweren Aufgabe am Freitagabend ebenfalls im Pokal antreten müssen. Gegen die SpVgg Ansbach unterlag man mit 0:2 (0:1). Dennoch ist Manfred Kreuzer - Teammanager des Aufsteigers - sichtlich zufrieden mit dem bisher erreichten seiner Mannschaft: "Gemessen an den Ausfällen, vor allem in der Offensive, können wir mit dem Start absolut zufrieden sein." Immerhin mussten die Mittelfranken zum Saisonstart im Offensivbereich auf wichtige Spieler verletzungsbedingt verzichten. Doch diese - allen voran Stephan König und Fabian Klose wurden teilweise schmerzlich vermisst - stehen inzwischen wieder zur Verfügung. Allerdings, und das weiß auch Manfred Kreuzer, sind "die Ammerthaler ein Team denen in Bestbesetzung nur ganz schwer bei zu kommen ist".

Ansbachs Daniel Schellhorn fällt aus

In Ansbach (dem Pokalgegner der Feuchter unter der Woche) stellt man sich dagegen ganz andere Fragen. Wie verdaut die Mannschaft die erste Niederlage gegen Vilzing? Zumindest in Sachen Pokal geht die Reise erst einmal weiter. Je ein Treffer kurz vor und nach der Halbzeit reichten zum Weiterkommen beim SC Feucht. Allerdings steht den Ansbachern dann die nächste englische Woche ins Haus. Die dritte Runde im Toto-Pokal wird bereits am 24. und 25. August ausgetragen. Angesichts dieser Belastung stellt sich die Frage, wie geht man mit dem Ausfall von Daniel Schellhorn um, der sich unter der Woche im Training die Hand gebrochen hat? Der 23-jährige Mittelfeldspieler, der in der laufenden Runde zweimal getroffen hat, fällt voraussichtlich für vier bis sechs Wochen aus. Man darf gespannt sein, wie die junge Mannschaft damit umgeht, die zumal auf einen Gegner trifft, der bislang noch ungeschlagen ist.

Ungeachtet dessen, ist man beim Gegner TSV Karlburg weitgehend zufrieden. Nach fünf Spielen noch keine Niederlage für ein Team, dass in der letzten Saison schon beinahe abgestiegen war. Neun Zähler stehen bereits zu Buche und eine alte Weisheit im Fußball besagt auch: Den Punkten, die man zu Beginn geholt hat, braucht man am Ende nicht mehr hinterher zu laufen. In Karlburg herrscht insofern schon gute Stimmung aber auch der Blick auf die kommenden schweren Aufgaben. Aber eine solide Basis ist zumindest schon einmal geschaffen.

Zwei frühe Trainerwechsel

Von einer solchen Basis können zwei andere Teams derzeit nur träumen. Gut, bei Aufsteiger Vatan Spor Aschaffenburg wusste man von Beginn an, dass die Bayernliga noch einmal ein ganz anderes Kaliber sein würde. Entsprechend fokussiert ist man am kleinen Schönbusch in Aschaffenburg vor der schweren Aufgabe gegen den ATSV Erlangen, der aber ebenfalls noch etwas hinter seinen eigenen Erwartungen steht. Richtig gedrückt dagegen ist die Stimmung beim ehemaligen Regionalligisten in Seligenporten. Das es in dieser Saison nur um den Klassenerhalt nach dem radikalen Umbau der Mannschaft gehen konnte, war Bernd Rosinger, dem spielenden Co-Trainer und verlängerten Arm von Trainer Gerd Klaus, von vornherein klar. Dass sie aber bislang noch völlig ohne Zähler Träger der roten Laterne sein würden, überraschte selbst die größten Pessimisten im Kloster. Zumal man mit Ausnahme gegen den FC Eintracht Bamberg noch gegen keines der "Schwergewichte" gespielt hat. Aber auch ohne diese Erkenntnis hat man an der grünen Au bei den Hofer Bayern eine schwere Auswärtsfahrt vor der Brust. Die sind zwar auch schlecht aus den Startlöchern gekommen, haben aber immerhin schon fünf Zähler auf dem Konto und wissen, wie man Spiele gewinnen kann.

Gespannt sein darf man auch auf den FC Eintracht Bamberg. Beim Spiel in Abstwind haben die Bamberger mehr Gegentreffer (drei) kassiert als in allen bisherigen Spielen zusammen. Zwar mussten die Domreiter unter der Woche nicht im Pokal ran, testeten aber gegen Al Gharafa SC aus Katar. Allerdings wechselte Julian Kolbeck zahlreiche Akteure ein und aus. Am Ende stand zwar ein 3:1-Erfolg, aber große Erkenntnisse hat auch der Bamberger Übungsleiter nicht gewonnen: "In der ersten Halbzeit haben wir auch ein bisschen was ausprobiert, haben das aber nicht ganz so umgesetzt. In der zweiten Halbzeit haben wir dann eine Schippe draufgelegt und waren dann aktiver und besser drin im Spiel. Wichtig war mir, dass wir richtig Spielpraxis sammeln und einen Rhythmus haben."

Gegner Würzburger FV dagegen hatte ebenfalls eine knifflige Pokalaufgabe zu lösen. Doch dank der Treffsicherheit von Demir Bas nahm der WFV auch die Hürde TSV Nürnberg-Buch mit dem knappsten aller Ergebnisse (1:0). Allerdings da schon ohne den bisherigen Trainer Berthold Göbel, der Tags zuvor nach Gesprächen mit der Vereinsführung sein Amt niedergelegt hat. Wie schon in Buch übernimmt Co-Trainer Marco Scheder die Verantwortung in Bamberg.

Das andere Bamberger Team von der DJK Don Bosco hat diesen Trainerwechsel schon hinter sich und geht in die Partie gegen den TSV Abtswind mit Andreas Baumer an der Außenlinie. Er ersetzt bekanntlich Rolf Vitzthum, dessen Arbeitspapier nach der Niederlage am vergangenen Wochenende in Großbardorf in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst wurde. Die Aufgabe für den neuen DJK-Coach ist auch klar definiert: "Er soll die Spieler wachrütteln, sie aus dem Loch rausziehen, in dem sie sich gerade befinden und ihnen wieder Selbstvertrauen geben. Wir sind von der Qualität des Kaders überzeugt, deshalb wird sich auch personell nichts mehr tun", so der sportliche Leiter der DJK Holger Denzler. Der bislang starke Aufsteiger ASV Neumarkt erwartet nach seinem Pokalsieg in Schwabach (3:0) den ASV Cham und will sich weiter im vorderen Bereich der Tabelle etablieren. Im Spiel des 1. FC Sand gegen den TSV Großbardorf dagegen geht es darum, den holprigen Saisonstart beider Teams wieder in die Spur zu bekommen.

Zeit auszuruhen bleibt aber auch nach diesem sechsten Spieltag nicht, denn bereits am kommenden Dienstag und Mittwoch steht dann schon die dritte englische (Punktspiel-)Woche auf dem Plan.