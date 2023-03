Huth: "Wir hassen es zu verlieren"

Nach der Niederlage beim FC Bayern finden sich die Frauen des VfL Wolfsburg plötzlich in der Rolle des Jägers. Nun wartet PSG in der Königsklasse.

Die 0:1-Niederlage am vergangenen Samstag bei Bayern München müssen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg möglichst schnell verdauen. "Direkt nach dem Spiel war die Unzufriedenheit bei und extrem groß. Es ist ein doofes Gefühl, die Meisterschaft nicht mehr in der eigenen Hand zu haben", erzählt Kapitänin Svenja Huth. Und auch Trainer Tommy Stroot gibt zu: "Wir haben uns einmal schütteln müssen. Die Niederlage war nicht eingeplant und die Art und Weise in der 1. Halbzeit war auch nicht das, was wir uns vorgenommen hatten." Der VfL ist in der Bundesliga vom Gejagten zum Jäger geworden. Eine ungewohnte Rolle.

Auch wenn ein Remis reichen würde: Im Gewinn-Modus gegen PSG

"Wir hassen es, zu verlieren", sagt Svenja Huth. Und deshalb will der VfL am Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) im Champions-League-Viertelfinal-Heimspiel gegen den französischen Tabellenzweiten Paris Saint-Germain auch wieder in den Gewinn-Modus umschalten. Obwohl ein Remis sogar reichen würde, dank des verwandelten Handelfmeters von Dominique Janssen am vergangenen Mittwoch im Pariser Prinzenpark. "Wir haben uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet", weiß Stroot, "sind sehr glücklich mit dem 1:0 in Paris. Das haben wir gut gelöst." Anders als in München.

Für uns gibt es nur Vollgas und keinen Verwaltungsmodus. Svenja Huth

Trotz der guten Ausgangsposition: Auf Remis will der VfL am Donnerstag nicht spielen, stellt Svenja Huth klar. "Für uns gibt es nur Vollgas und keinen Verwaltungsmodus. Es wird wichtig sein, gegen Paris defensiv gut zu stehen und den Ball und Gegner laufen zu lassen." Dann solle es mit dem Einzug ins Halbfinale auch klappen. Im vergangenen Jahr scheiterte der VfL in der Vorschlussrunde am FC Barcelona.

Zum Champions League-Flair soll am Donnerstag auch der Umzug vom AOK Stadion in die benachbarte Volkswagen Arena beitragen. Mehr als 12.000 Tickets hat der VfL für das Spiel gegen Paris schon abgesetzt. "Unsere Vorfreude ist sehr groß, in der Arena zu spielen", erzählt Svenja Huth. Und mit einem Einzug ins Halbfinale dürfte einem weiteren Umzug nichts im Wege stehen.