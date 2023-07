Huth über ihre neue Rolle: "Ich glaube, dass ich das schnell drin habe"

Weil es dem DFB-Team an Außenverteidigerinnen mangelt, probierte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg rechts in der Viererkette Svenja Huth aus. Die Wolfsburgerin hat damit keine Probleme, fordert aber mehr Kommunikation.

Von der WM in Australien berichtet Jim Decker

Die Idee an sich ist schon etwas älter. "Wann und wo das erstmals aufkam, weiß ich gar nicht genau", sagt Svenja Huth über den Gedanken, sie als Rechtsverteidigerin aufzubieten. Und fügt hinzu: "Es war aber ein Austausch da, ob ich mir das vorstellen kann. Dadurch, dass nicht klar war, wie es mit Giulia Gwinn und anderen Spielerinnen aussieht, war ein Gedanke, dass ich diese Position spiele."

Dass Gwinn nicht mit zur WM nach Australien und Neuseeland fahren würde, stand bereits Ende Mai fest. Die Stamm-Rechtsverteidigerin der Europameisterschaft im vergangenen Jahr hatte da gerade ihren Kreuzbandriss überstanden, aber noch keinerlei Spielpraxis seitdem. Wer also soll beim DFB-Team rechts verteidigen?

Kleinherne: Solide, aber außen vor

Bei den Länderspielen gegen Schweden (0:0) und gegen die Niederlande (1:0) zu Beginn des Jahres hatte zweimal die eher defensiv orientierte Sophia Kleinherne gespielt, zuletzt in den Tests gegen Sambia (2:3) und Vietnam (2:1) aber nur 15 Minuten auf dem Rasen gestanden - und zwar als Linksverteidigerin. Offenbar reichte das trotz solider Vorstellungen nicht, um nachhaltig für die Gwinn-Nachfolge zu werben.

Gegen Sambia zauberte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg dann die Variante hervor, über die sie sich zuvor mit der Betroffenen ausgetauscht hatte: Huth verteidigte rechts. "Wer mich kennt, weiß, dass ich eine flexible Spielerin bin", sagt Huth. "Bevorzugt natürlich in der Offensive. Ich habe in meiner Zeit in Frankfurt aber auch schon als Außenverteidigerin gespielt. Von daher ist mir diese Position jetzt nicht ganz unbekannt."

Neue Rolle, neue Automatismen

Huth verließ Frankfurt allerdings schon 2015. Und würde in der neuen Rolle beim DFB ja auch der Offensive fehlen: Ihre präzisen Flanken für Stürmerin Alexandra Popp können ein wichtiger Faktor werden. Gegen Sambia spielte vor ihr die hochveranlagte Jule Brand, die allerdings oft noch schwankende Leistungen zeigt.

Ist es für Huth kompliziert, sich in die defensivere Rolle hineinzudenken? "In der Offensive nicht so", findet sie, gibt aber zu, dass es beim verschieben der Viererkette und im Stellungsspiel durchaus eine Umstellung ist. Noch fehlen die Automatismen, aber "das kommt dann im Training und in den Spielen. Ich spiele aber schon länger Fußball und glaube, dass ich das relativ schnell drin habe."

Eine Variante mit Risiko

Ohne Risiko ist die Variante mit Huths Rückversetzung nicht - so zuverlässig und mannschaftsdienlich sie auch sein mag. Experimente kurz vor einer Weltmeisterschaft sind schon gewagt. Währenddessen können sie den sportlichen Erfolg kosten.

Das weiß auch Huth, die deswegen maximale Kommunikation ihrer Mitspielerinnen fordert. "Wichtig ist, dass wir überhaupt kommunizieren und uns klare, kurze Anweisungen geben. Egal auf welcher Position. Das ist genau das, was wirklich wichtig ist." Die 32-Jährige fordert für ein gelungenes Turnier mehr Verantwortung ihrer Mitstreiterinnen: "Die Basis bleibt, miteinander zu sprechen und aufeinander zu schauen. Das ist unabhängig vom Verein. Das hat mit Verantwortung zu tun."