Huth: "Nicht noch 30 oder 40 Stunden arbeiten"

Svenja Huth hat im kicker-Interview über nötige Rahmenbedingungen im Fußball der Frauen gesprochen - und wie es gelingen kann, die EM-Euphorie mit in den Alltag zu nehmen.

"Wir müssen dahin kommen, dass Spielerinnen neben dem Fußball nicht noch 30 oder 40 Stunden in der Woche arbeiten müssen und dass eine gute medizinische Versorgung und gute Trainingsplätze vorhanden sind. Das ist die Basis", sagte Nationalspielerin Huth im kicker-Interview über nötige Rahmenbedingungen.

Die Nationalspielerin unterstrich zudem, dass alle Spielerinnen der Bundesliga "vom Fußball leben können" müssen und die Prämien "angepasst werden" müssen. "Das wäre schon sehr wichtig", führte Huth aus.

Bundesliga-Spiele in den großen Stadien

Obwohl der Titelgewinn bei der Europameisterschaft in England ausblieb, hätten die Auftritte der Nationalelf eine Euphorie ausgelöst, die "einiges anschieben" konnte. "Und jetzt ist es natürlich die Aufgabe, diese Euphorie mit in den Bundesliga-Alltag und in die Länderspiele zu nehmen. Wir müssen versuchen, das aufrechtzuerhalten", betonte die 31-Jährige.

Einige Spiele der neuen Bundesliga-Saison finden in den großen Stadien statt, so das Eröffnungsduell zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München. Auch Werder Bremen (Partie gegen Freiburg) und die TSG Hoffenheim (Heimspiel gegen Wolfsburg) kündigten kürzlich derart gelagerte Pläne an. Das Länderspiel der DFB-Frauen im Oktober gegen Frankreich überträgt die ARD um 20.30 Uhr. "Da haben wir endlich mal die Möglichkeit, zur Primetime in der ARD zu spielen. Das ist ein toller Fortschritt", freut sich Huth. Das bringe die Aufmerksamkeit, die die Frauen "ja immer bekommen wollen. Und diese Chance muss auch bespielt werden. Bundeskanzler Olaf Scholz war nach dem Finale in Wembley bei uns in der Kabine. Das ist ja auch ein Zeichen. Ich hoffe, dass jetzt auch Taten folgen."

WM-Qualifikation schon Anfang September

Sie selbst ist nach langer Saison, Hochzeit und direkt darauf EM-Teilnahme auch nach kurzer Sommerpause schon wieder "geil auf die neue Saison". Die beginnt für den VfL auf Ligaebene am 17. September mit einem Heimspiel gegen Essen. Bereits davor wird Huth mit dem DFB-Team Anfang September die beiden WM-Qualifikationsspiele in der Türkei und in Bulgarien bestreiten.

Lesen Sie das komplette Interview mit Svenja Huth in der aktuellen Ausgabe Nr. 68 (Print oder eMagazine). Darin spricht Huth unter anderem auch über "Equal Play" und die kommende WM in Australien und Neuseeland.