Huth: "Man sollte sich nicht für Karriere oder Familie entscheiden müssen"

Svenja Huth steht vor einem besonderen Jubiläum - ihr 300. Bundesliga-Spiel. Im "kicker FE:male"-Podcast spricht die Ex-Vizekapitänin des DFB über ein mögliches Abschiedsspiel, über ihre Rolle als Mutter im Fußball und über die Adoption ihres eigenen Sohnes.

Etwas mehr als sechs Wochen ist der Nationalmannschafts-Rücktritt von Svenja Huth nun her. Zu intensiv sei die Zeit körperlich und mental gewesen, sagte die 33-Jährige, sodass sie rund vier Monate vor den Olympischen Spielen in Paris den DFB verließ.

Ob es für die Europameisterin von 2013 und Olympia-Gold-Gewinnerin von 2016 ein Abschiedsspiel geben wird? "Es ist definitiv eine Verabschiedung geplant", erzählt Huth im "kicker FE:male"-Podcast. Nur der Rahmen der Verabschiedung sei noch offen. Huth gibt sich im Gespräch mit den beiden Hosts Anna-Sara Lange und Turid Knaak aber sicher, dass Infos zeitnah folgen.

Podcast Svenja Huth - Bist du dir deiner Vorbildrolle eigentlich bewusst? "Ich will Leute sensibilisieren und Mut machen!" Svenja Huth, Spielerin des VfL Wolfsburg, ist in vielerlei Hinsicht ein Vorbild. Deshalb gibt es für uns viel zu besprechen, zum Beispiel über ihr Familienleben mit Frau Laura und Sohn Emil. Welche Reaktionen bekommt sie auf ihr Familienmodell und wie haben sich die Strukturen für Mütter im Fußball verändert? alle Folgen

Mit Knaak hatte Huth in verschiedenen U-Nationalmannschaften sowie der A-Nationalelf zusammengespielt, letztendlich auch bei den Wölfinnen, ehe Knaak ihre Profi-Karriere 2022 beendete. Die beiden Offensivspielerinnen erinnern sich an eine Rafting-Tour mit Alexandra Popp, die schlimm hätte ausgehen können, und haben weitere Anekdoten aus ihrer gemeinsamen Zeit parat.

Adoption des eigenen Sohnes dauerte fünf Monate

Huth berichtet auch vom Zuwachs in ihrer Familie: Sohn Emil. Für sie und ihre Frau Laura sei immer klar gewesen, dass sie sich eine Familie wünschen. Im Winter 2022 unternahm das Paar in Spanien erfolgreich einen Eizellentransfer - "ein starkes Tabuthema, das wollten wir ändern", erinnert sich Huth: "Neun Monate später war unser kleiner Mann bei uns."

Aufgrund der deutschen Gesetzgebung war aber zunächst nur Laura als leibliche Mutter die einzige rechtliche Mutter. Huth musste also ihren eigenen Sohn adoptieren, ein Prozess, der fünf Monate dauerte. "Das war keine schöne Zeit, weil man wusste, Emil ist nicht doppelt abgesichert", blickt die dreimalige deutsche Meisterin und achtmalige Pokalsiegerin zurück: "Da fragt man sich natürlich, was ist, wenn Laura etwas passiert."

Darüber hinaus gibt Huth tiefe Einblicke in den zähen Adoptionsprozess, in die Erziehung ihres Sohnes Emil und zeigt auf, wie man als Berufs-Fußballerin und Mutter beide Träume leben kann.

Huth wünscht sich in Zukunft ausgeglichenere Bundesliga

Ein Traum für die Wölfinnen wäre auch der zehnte Pokaltitel in Folge. Am Donnerstag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft der Tabellenzweite in Köln auf die designierten Meisterinnen des FC Bayern. Weil es seit 2012 keinen anderen Meister als den VfL oder FCB gab, wünscht sich Huth mehr Abwechslung im deutschen Frauenfußball: "Ich hoffe, dass es in Zukunft kein Zweikampf bleibt, damit die Liga ausgeglichener wird."

