Huth: "Es muss erstmal jemand kommen, der uns besiegt"

Das Minimalziel hat das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei der Europameisterschaft in England mit dem Einzug ins Halbfinale erreicht. Flügelspielerin Svenja Huth gibt sich selbstbewusst - und will die Euphorie in der Heimat langfristig hochhalten.

Aus England berichtet Gunnar Meggers

Die Pause bis zum Halbfinale ist lang, deshalb haben die Stammkräfte des deutschen Kaders am Freitag und Samstag frei. Akkus aufladen für das Halbfinale am Mittwoch im rund 80 Kilometer entfernten Milton Keynes. Der Gegner des DFB-Teams wird am Samstagabend in der Partie zwischen Frankreich und Titelverteidiger Niederlande ermittelt. "Beide Mannschaften haben eine hohe individuelle Klasse", erzählt Svenja Huth, die am Donnerstagabend beim Viertelfinal-Erfolg gegen Österreich (2:0) in Londoner Stadtteil Brentford wieder zu den Aktivposten im deutschen Team gehörte. "Wir haben jetzt unser Minimalziel erreicht und uns in einen Flow gespielt", bilanziert die 31-Jährige.

Das gilt ihrer Meinung nach auch für das deutsche Spiel. Trotz der vier Siege in vier Spielen ohne Gegentor "finden wir aber immer noch Punkte, wo wir Potenzial haben". Vor einem Rückschlag nach dem bislang optimal verlaufenden Turnier hat die Flügelspielerin vom Doublesieger VfL Wolfsburg keine Angst. "Damit könnten wir aber umgehen", ist sie sich sicher. "Es muss erstmal jemand kommen, der uns besiegt. Unsere Reise ist noch nicht zu Ende."

9,5 Millionen Zuschauer zur Primetime

Und die Aufmerksamkeit in der Heimat steigt mit jedem Schritt in Richtung Finale: 9,5 Millionen Zuschauer verfolgten am Donnerstagabend zur Primetime die Fortsetzung des deutschen Siegeszuges. Am Mittwoch (21 Uhr) gegen Frankreich oder die Niederlande ist eine Zuschauerzahl im zweistelligen Millionenbereich durchaus möglich. Huth: "Wir wollen diese Aufmerksamkeit auch nach der EM hochhalten. Das wäre mein Wunsch."