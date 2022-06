Huth: "Es können sieben, acht Nationen den Titel gewinnen"

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft befindet sich derzeit im Trainingslager, bevor Anfang Juli die Europameisterschaft in England steigt. Am vierten Tag der Vorbereitung gaben Svenja Huth und Lena Oberdorf einen Einblick in die Gemütslage des DFB-Teams.

Am 8. Juli startet die Europameisterschaft der Frauen in England, erster Gegner Deutschlands wird dann Dänemark sein. Derzeit befinden sich die DFB-Frauen im Trainingslager in Herzogenaurach. In einer digitalen Pressekonferenz äußerten sich Stürmerin Huth und Mittelfeldspielerin Oberdorf über die Vorbereitung, die Rollen in der Mannschaft und die Zielsetzung.

Die Vorbereitung in diesem Jahr wollte Huth nicht mit der Vorbereitung auf vergangene Turniere vergleichen. Für die Offensivspielerin ist es die dritte Europameisterschaft unter der dritten Trainerin (2013 unter Silvia Neid und 2017 unter Steffi Jones). "Jede Trainerin hat ihre eigene Philosophie und eine andere Herangehensweise. Ich bin kein Freund davon, in die Vergangenheit zu blicken, sondern bin lieber im Hier und Jetzt", erzählte die 31-Jährige. Sie erlebe im mittelfränkischen Herzogenaurach eine "spielfreudige Mannschaft" mit einem "akribischen" Trainerteam, sodass die Bedingungen auf und neben dem Platz "perfekt" seien. "Die Vorfreude auf die EM ist sehr groß", sagte die Wolfsburgerin.

Oberdorf: "Wir sind komplett in unserem Plan"

Dem konnte ihre Teamkollegin vom frischgebackenen Double-Sieger VfL Wolfsburg, Lena Oberdorf, nur zustimmen. "Alle sind gut drauf. Man merkt die Spielfreude im Training. Wir sind komplett in unserem Plan, sind alle in einem guten Fitnesszustand und können uns perfekt vorbereiten", erklärte sie. Diese Vorbereitung wird das deutsche Team auch brauchen, schließlich wartet in der Gruppe B neben Auftaktgegner Dänemark und Finnland auch Mitfavorit Spanien. Dennoch ist das Verlangen nach dem ersten Titel seit dem Gewinn der Europameisterschaft 2013 groß.

"Es können sieben, acht Nationen den Titel gewinnen, dementsprechend ist der gesamte europäische Frauenfußball in der Spitze zusammengerückt", analysierte Huth, dennoch sehe sie die deutsche Mannschaft für die EM gewappnet. "Wir haben eine hohe Flexibilität und können uns auf jeden Gegner gut einstellen und ihm das Leben schwer machen. Wenn wir das auf den Platz bringen, können wir es sehr weit schaffen."

Leupolz und Marozsan fehlen sicher

Melanie Leupolz (Schwangerschaft) und Dzsenifer Marozsan (Kreuzbandriss) können bei diesem Unterfangen allerdings nicht helfen, die beiden Top-Spielerinnen fallen für die EM sicher aus. "Da fehlt natürlich viel Turniererfahrung, aber wir haben einen sehr breiten Kader und versuchen, das individuell und mannschaftlich aufzufangen", gab sich Huth zuversichtlich, vermissen würde sie beide allerdings trotzdem. "Die Typen auch neben dem Platz fehlen definitiv."

Für die deutsche Nationalmannschaft steht vor der EM noch ein Härtetest an, am 24. Juni geht es für die DFB-Frauen in Erfurt gegen die Schweiz. Anstoß ist um 17 Uhr.