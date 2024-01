"Hut ab vor dieser Mannschaft": DHB-Auswahl zwischen Stolz und Frust

In der ersten Halbzeit spielt Deutschland im Halbfinale der Handball-EM stark, in der zweiten geht die Luft aus. Nach dem Halbfinal-K.o. gegen Dänemark überwiegt dennoch der Stolz - zumal es im Spiel um Platz 3 noch um Bronze und das Olympia-Ticket geht. Es gibt aber auch Frust.

"Ich bin sehr stolz auf Jungs, sie haben eine phänomenale erste Halbzeit geliefert. In der zweiten Halbzeit haben wir zu viel verworfen", sagte Gislason im ZDF: "Letztendlich hat sich die Routine der Dänen durchgesetzt, sie sind die beste Mannschaft der Welt."

Kretzschmar: "Hut ab"

Nach Ansicht von Stefan Kretzschmar haben sich die deutschen Handballer gegen Dänemark teuer verkauft. "Hut ab vor dieser deutschen Mannschaft, wie sie heute aufgetreten ist", sagte der ehemalige Weltklasse-Linksaußen bei DYN.

"Auch wenn wir uns alle natürlich mehr, wenn wir uns alle dieses Wunder von Köln gewünscht haben. Aber das Wunder ist ausgeblieben", so Stefan Kretzschmar.

"Einfach leer gerade"

Nach dem 26:29 im Halbfinale in der Kölner Arena spielt die DHB-Auswahl am Sonntag zumindest noch um die Bronzemedaille. "Jetzt holen wir uns die Medaille", kündigte Rune Dahmke in der Halle an. "Aber ich bin einfach leer gerade."

Vor allem in der ersten Halbzeit hatte die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason eine starke Leistung gezeigt, nach der Pause ging dann die Kraft aus. Zudem wurden die individuell überragend besetzten Dänen immer stärker.

Teuer verkauft, am Ende verloren

"Wir haben eine sehr beherzte kämpferische Leistung abgerufen und können auch stolz sein", sagte Kretzschmar. "Wir haben es dann in der zweiten Halbzeit aber nicht mehr mit der vollen Konsequenz gespielt. Ich finde das aber auch normal, weil Dänemark immer noch die beste Mannschaft der Welt ist."

Auch der starke Renars Uscins spürte zunächst "eine große Enttäuschung, weil wir heute dran waren", wie er sagte. "Am Ende ist es schade. Aber wir müssen es abhaken und übermorgen geht es weiter mit neuen Zielen."

Das sah auch Kapitän Johannes Golla so. "Ich bin stolz auf uns als Mannschaft, auf jeden einzelnen", sagte er bei DYN. "Ich glaube, wir können viel aus diesem Erlebnis mitnehmen."